Wydawca Aniplex ogłosił nową grę w stylu gry planszowej zatytułowaną Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi! dla Nintendo Switcha. Ta gra, która ma zostać wydana w 2024 roku, oparta jest na niezwykle popularnej serii anime i mangi Demon Slayer. Na razie będzie on jednak dostępny wyłącznie w Japonii.

Zabójca Demonów: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi! stanowi kontynuację pierwszej adaptacji gry wideo serii, Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles, która ukazała się w 2021 r. i pojawiła się na Nintendo Switch w 2022 r. Szczegóły dotyczące Mezase! Saikyou Taishi! są obecnie ograniczone, zwiastun zapowiedzi i oficjalna strona internetowa Demon Slayer dają przedsmak tego, czego gracze mogą się spodziewać.

W przeciwieństwie do poprzedniej adaptacji gry walki, Mezase! Saikyou Taishi! wydaje się bardziej skupiać na rozgrywce przypominającej grę planszową, potencjalnie czerpiąc inspirację z popularnej serii Mario Party. Chociaż nie ujawniono konkretnych mechanizmów rozgrywki, fani Demon Slayer mogą spodziewać się wciągających i wciągających wrażeń podobnych do dobrze przyjętej bijatyki.

Chociaż zachodnia premiera nie została potwierdzona, istnieje nadzieja, że ​​fani spoza Japonii również będą mieli okazję cieszyć się Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi!. Entuzjaści Demon Slayer mogą podzielić się w komentarzach swoim podekscytowaniem i oczekiwaniem na grę.

