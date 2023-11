Dell wprowadza nowe monitory UltraSharp z ulepszonymi możliwościami gier

By

Firma Dell zaprezentowała niedawno cztery nowe modele monitorów UltraSharp, oferujące nie tylko ekrany o wiernych kolorach do pracy, ale także ulepszone możliwości w grach. Nowe monitory są dostępne w dwóch rozmiarach: 27-calowe modele oferują rozdzielczość 1440p, a 24-calowe monitory oferują rozdzielczość 1080p. Tym, co wyróżnia te monitory, jest wyższa częstotliwość odświeżania, która wynosi 120 Hz, czyli dwukrotnie więcej niż standardowe 60 Hz zwykle spotykane w modelach UltraSharp firmy Dell.

Chociaż gracze są zwykle najbardziej zainteresowani wyższymi częstotliwościami odświeżania, firma Dell podkreśla te wyższe częstotliwości odświeżania w ramach szerszych wysiłków mających na celu poprawę komfortu wizualnego i zmniejszenie zmęczenia oczu wszystkich użytkowników. Oprócz zwiększonej częstotliwości odświeżania te monitory UltraSharp emitują znacznie mniej szkodliwego niebieskiego światła niż poprzednie modele i są wyposażone w wbudowane czujniki światła otoczenia, które automatycznie dostosowują jasność i odcień kolorów w zależności od otoczenia.

Dwa 27-calowe modele w tej ofercie to monitor Dell UltraSharp 27 (U2724D) i monitor Dell UltraSharp 27 Thunderbolt Hub (U2724DE). Obydwa monitory posiadają ekrany LCD o proporcjach 16:9, które pokrywają 98% spektrum kolorów DCI-P3. Jednak to monitor Dell UltraSharp 27 Thunderbolt Hub wyróżnia się portem Thunderbolt 4, umożliwiającym użytkownikom podłączanie i ładowanie kompatybilnych laptopów o mocy do 90 W.

Podobnie dwa 24-calowe monitory — monitor Dell UltraSharp 24 (U2424H) i monitor Dell UltraSharp 24 USB-C Hub (U2424HE) — różnią się opcjami łączności. Chociaż oba monitory są wyposażone w porty USB-C i USB-A, ten ostatni jest wyposażony w port USB-C, który obsługuje transmisję wideo i danych, oferując jednocześnie moc ładowania do 90 W.

Oprócz monitorów przeznaczonych do gier firma Dell wprowadziła także trzy monitory do wideokonferencji wyposażone w dwa głośniki, mikrofony i kamery internetowe o wysokiej rozdzielczości. Monitory te zaspokajają potrzeby użytkowników o różnych potrzebach, oferując różne współczynniki proporcji i rozdzielczości.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

1. Jakie są najważniejsze cechy nowych monitorów UltraSharp firmy Dell? Nowe monitory Dell UltraSharp oferują wyższe częstotliwości odświeżania przy 120 Hz, emitują mniej szkodliwe niebieskie światło i są wyposażone w czujniki światła otoczenia, które automatycznie regulują jasność. Są także wyposażone w różne opcje łączności, w tym USB-C i Thunderbolt 4.

2. Czy te monitory nadają się do gier? Tak, te monitory mają wyższą częstotliwość odświeżania, dzięki czemu nadają się do gier, a także zapewniają większy komfort wizualny, aby zmniejszyć zmęczenie oczu wszystkich użytkowników.

3. Które modele w ofercie oferują łączność Thunderbolt? Monitor Dell UltraSharp 27 Thunderbolt Hub Monitor (U2724DE) to jedyny model w ofercie oferujący łączność Thunderbolt z portem Thunderbolt 4.

4. Jakie są ceny i daty premiery nowych monitorów Dell UltraSharp? Oto pełna lista cen i dat premiery: Monitor Dell UltraSharp 24 (U2424H) – dostępny od 9 listopada w cenie od 379.99 USD

Monitor Dell UltraSharp 24 USB-C Hub (U2424HE) – dostępny od 9 listopada w cenie od 459.99 USD

Monitor Dell UltraSharp 27 (U2724D) – dostępny od 9 listopada w cenie od 479.99 USD

Monitor Dell UltraSharp 27 Thunderbolt Hub (U2724DE) – dostępny od 9 listopada w cenie od 649.99 USD

Monitor do wideokonferencji Dell 24 (P2424HEB) — dostępny od 30 listopada w cenie od 509.99 USD

Monitor do wideokonferencji Dell 27 (P2724DEB) — dostępny od 7 grudnia w cenie od 699.99 USD

Zakrzywiony monitor do wideokonferencji Dell 34 (P3424WEB) — dostępny już od 949.99 USD