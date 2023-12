Aktualizacja Cyberpunk 2077 2.1 wprowadza emocjonalne odniesienia i nowe funkcje

Co zaskakujące, najnowsza aktualizacja Cyberpunka 2077, zatytułowana Aktualizacja 2.1, wprowadza nie tylko nowe funkcje, ale także szczere odniesienia, które chwytają za serce fanów. CD Projekt Red, studio stojące za grą, rzuciło niszczycielski ukłon w stronę popularnego serialu anime „Cyberpunk: Edgerunners”, pozostawiając graczy zarówno śmiejących się, jak i płaczących.

Jednym z najbardziej ekscytujących dodatków do gry jest włączenie romantycznych spotkań z partnerami. Główna praca związana z tymi spotkaniami nosi trafną nazwę „Naprawdę chcę zostać w twoim domu”, co jest bezpośrednim nawiązaniem do emocjonalnej piosenki Rosy Walton i Hallie Coggins. Ta piosenka jest w grze od czasu jej wydania, ale zyskała znaczną popularność po sukcesie „Cyberpunk: Edgerunners” we wrześniu 2022 roku.

Włączenie tej piosenki i jej powiązanie z emocjonującymi momentami w serialu anime zrobiło wrażenie na graczach. Fani na Reddicie wyrazili mieszane emocje, a jeden z użytkowników, ZawanShin87, przyznał, że nie mógł w pełni cieszyć się romantycznymi scenami tańca, ponieważ oboje się śmiali i płakali. Inny użytkownik, IGR777, wspomniał, że nazwa misji przywołała przygnębiające wspomnienia. Lord9witdafye w humorystyczny sposób zadeklarował zamiar ucieczki z Panamem, postacią w grze, wskazując wpływ tych emocjonalnych odniesień.

Jednak aktualizacja zawiera także kilka ekscytujących dodatków wykraczających poza romantyczne spotkania. Aktualizacja 2.1 wprowadza bardzo pożądany system metra, nową mechanikę motocykli, a nawet zawiera niesławny smutny mem Keanu Reevesa. CD Projekt Red szczegółowo przedstawił pełne informacje o łatce przed premierą, która zbiegła się z premierą Ultimate Edition gry Cyberpunk 2077 5 grudnia.

Ta aktualizacja stanowi ważny kamień milowy dla gry, ponieważ jest ostatnią dużą aktualizacją w burzliwej historii Cyberpunka 2077. CD Projekt Red, po nieudanej premierze, zdołał odzyskać miłość i wsparcie swoich fanów, widoczne dzięki ich wyrazy uznania za starannie opracowane referencje i włączenie funkcji, o które od dawna prosiliśmy.

Podsumowując, aktualizacja Cyberpunk 2077 Update 2.1 nie tylko wzbogaca rozgrywkę o nowe funkcje, ale także oddaje emocje graczy poprzez szczere odniesienia do ukochanej serii anime. CD Projekt Red w dalszym ciągu zaspokaja pragnienia swoich fanów, odzyskując ich wsparcie i torując drogę do lepszej przyszłości dla Cyberpunka 2077.