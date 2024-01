Cyberpunk 2077 Phantom Liberty DLC sprzedaje się w ponad 5 milionach kopii

Cyberpunk 2077 mógł mieć jeden z najgorszych startów w historii gier, ale twórcy mogą teraz uśmiechnąć się od ucha do ucha z tej najnowszej wiadomości. Pomimo początkowych trudności, CD Projekt Red zdołał odwrócić losy dzięki wydaniu ogromnej łatki grudniowej, która znacznie poprawiła ogólną wydajność gry. Teraz, z premierą bardzo oczekiwanego dodatku Phantom Liberty, przyszłość wygląda jaśniej dla polskiego studia.

Phantom Liberty to solidne DLC, które wprowadza nową historię, unikalną dzielnicę i dodatkowe umiejętności do gry. Pomimo że nie przynosi rewolucyjnych zmian, dodaje głębi i jakości ogólnemu doświadczeniu. Gracze wrócili do Night City, chcąc kontynuować swoją podróż wraz z odświeżoną obsadą postaci, w tym utalentowanym aktorem Idrisem Elbą.

Sukces DLC Phantom Liberty jest widoczny, sprzedano ponad 5 milionów kopii samodzielnie w 2023 roku. Ta imponująca liczba to świadectwo oddania i zaufania, jakie gracze pokładają w CD Projekt Red, pomimo kłopotliwego startu gry. Dla porównania, podstawowa wersja gry sprzedała się w ponad 25 milionach kopii do października 2023 roku, co czyni ją jedną z najlepiej sprzedających się gier ostatnich czasów.

CD Projekt Red wyraził wdzięczność graczom, mówiąc: „Ponad 5 milionów agentów przekroczyło granice Dogtown! Dziękujemy wszystkim za wsparcie – powodzenia w misji.” Ten kamień milowy sprzedaży dobrze wróży nie tylko przyszłości Cyberpunka 2077, ale także licznych projektów, które obecnie są w trakcie rozwoju w CD Projekt Red.

Podczas gdy początkowa premiera Cyberpunka 2077 może być uważana za niepowodzenie, sukces DLC Phantom Liberty służy jako solidny powrót CD Projekt Red. To osiągnięcie dowodzi odporności deweloperów i ich zdolności do spełnienia oczekiwań graczy. Dzięki aktualizacjom i dodatkowym treściom, Cyberpunk 2077 nadal ewoluuje w grę, która została obiecana, zapewniając satysfakcjonujące doświadczenie dla fanów na całym świecie.

