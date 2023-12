CVS Pharmacy wprowadza przełomowy model refundacji, aby zwiększyć przejrzystość cen leków

By

Dokonując przełomowego posunięcia, mającego na celu zrewolucjonizowanie branży farmaceutycznej, firma CVS Pharmacy ogłosiła wprowadzenie na rynek nowego modelu refundacji CVS CostVantage. To innowacyjne podejście ma na celu zmianę sposobu, w jaki apteki otrzymują zwrot kosztów za recepty i zapewnienie większego poziomu przejrzystości w zakresie cen leków.

W ramach modelu CVS CostVantage sieć aptek z siedzibą w Rhode Island na nowo zdefiniuje koszty leków i powiązane zwroty kosztów we współpracy z zakontraktowanymi menedżerami świadczeń aptecznych i płatnikami. Proces będzie przebiegał według przejrzystej formuły, uwzględniającej rzeczywisty koszt leku, ustaloną marżę oraz opłatę odzwierciedlającą wartość usług aptecznych. Ostatecznym celem jest zapewnienie, że ceny leków dokładnie odzwierciedlają kwotę, jaką apteki płacą za same leki.

Według CVS ten nowy model nie tylko zapewni większą przejrzystość systemu cen, ale także go uprości, czyniąc go bardziej przyjaznym dla konsumenta. Dyrektor ds. apteki Prem Shah podkreślił znaczenie tego fundamentalnego kroku w rozwiązaniu długotrwałego problemu przejrzystości cen dla konsumentów.

Choć konsumenci mogą nie od razu odczuć pełnego wpływu tego modelu refundacji, to korzystający z aptecznych kart rabatowych gotówkowych efekty mogą najwcześniej odczuć w pierwszej połowie nowego roku. CVS zapewnia jednak, że wdrożenie modelu CostVantage przyspieszy oszczędności dla konsumentów.

To posunięcie CVS Pharmacy wpisuje się w rosnący trend w branży w kierunku większej przejrzystości i uczciwych cen. Na przykład firmy takie jak Cost Plus Drug należące do Marka Cubana również podkreśliły swoje zaangażowanie w zapewnienie całkowitej przejrzystości kosztów leków, aby zapewnić pacjentom uczciwe ceny.

Wprowadzając CVS ​​CostVantage, CVS Pharmacy ma na celu na nowo zdefiniować sposób ustalania cen i refundacji leków, rewolucjonizując przemysł farmaceutyczny i ustanawiając nowy standard przejrzystości i uczciwości. Ten monumentalny krok w kierunku wzmocnienia pozycji konsumentów i poprawy przejrzystości cen leków ma zostać uwzględniony w umowach z menedżerami ds. świadczeń farmaceutycznych począwszy od 2025 r.