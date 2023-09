Astronauta Frank Rubio ustanawia rekord nieprzerwanej liczby dni w kosmosie

By

Astronauta Frank Rubio pobił ustanowiony przez NASA rekord pojedynczego lotu kosmicznego, spędzając w kosmosie nieprzerwanie 356 dni. Rubio wraz z innymi członkami załogi, dowódcą Siergiejem Prokopiewem i inżynierami pokładowymi Dmitrijem Petelinem, od ponad roku jest częścią załogi Ekspedycji 69 na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS).

Rekordową misję Rubio świętował astronauta Mark Vande Hei, który wcześniej był rekordzistą wynoszącym 355 nieprzerwanych dni w przestrzeni kosmicznej. Vande Hei pogratulował Rubio podczas nagranej wcześniej rozmowy przestrzeń-ziemia 5 września.

Obecna załoga Ekspedycji 69 składa się z dwóch odrębnych grup, z których jedna przebywa na stacji kosmicznej od prawie roku. Druga grupa, w tym Rubio, jest na pokładzie od 27 sierpnia. Pod koniec miesiąca odlecą członkowie załogi o najdłuższym stażu, kończąc tym samym swój rekordowy pobyt w kosmosie.

Tymczasem trzech nowych członków załogi przygotowuje się do dołączenia do ISS. Astronauta NASA Loral O'Hara wraz z kosmonautami Roscosmos Olegiem Kononenką i Nikołajem Czubem wystartują z kosmodromu Bajkonur w Kazachstanie na statku załogowym Sojuz MS-24. Zadokowanie do modułu Rassvet ISS zaplanowano nieco ponad trzy godziny po wystrzeleniu.

Nowa załoga będzie prowadzić zaawansowane badania kosmiczne podczas swojej sześciomiesięcznej misji. Obejmuje to eksperymenty naukowe dotyczące mikrograwitacji, które przyczynią się do zrozumienia warunków życia w kosmosie i przyniosą korzyści ludziom zarówno na Ziemi, jak i w kosmosie.

Oprócz bieżących działań na ISS entuzjaści kosmosu mogą być na bieżąco, śledząc blogi stacji kosmicznej, @space_station i @ISS_Research na platformach mediów społecznościowych. Cotygodniowe najciekawsze filmy można także znaleźć na stronie aktualizacji wideo NASA.

