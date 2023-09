Crash Team Rumble Sezon 2: Nowe mapy, tryb, bohater i przepustka bojowa

Nadszedł sezon 2 Crash Team Rumble z nowymi, ekscytującymi dodatkami do gry. Gracze mogą spodziewać się nowych map, nowego trybu, nowego bohatera i zupełnie nowej przepustki bojowej. Najnowsza aktualizacja przynosi świeże spojrzenie na grę, zapewniając nowe sposoby gry i niekończącą się zabawę fanom Crasha.

Jedną z głównych atrakcji Sezonu 2 jest wprowadzenie trybu imprezy. Ten remiks w trybie współpracy dla 4 graczy oferuje przerwę od rywalizacji i pozwala graczom odpocząć. Składa się z 5 odrębnych rund mini-gry, każda z własnymi wyzwaniami. Praca zespołowa ma kluczowe znaczenie, ponieważ gracze muszą współpracować, aby wykonać zadania i zbierać zegary, aby zwiększyć pozostały czas. Opanowanie każdej fali trybu imprezy może nawet odblokować tajną falę bossa, wystawiając umiejętności weteranów Crasha na ostateczną próbę.

Rundy w trybie imprezy oferują różne typy rozgrywki. W Speed ​​Run gracze ścigają się po tablicach prędkości, unikając zagrożeń, takich jak zderzaki i skrzynki z nitro. Co to jest Cookin? wymaga od graczy zebrania określonych składników i dodania ich do garnka podróżującego po mapie. Get Lit rzuca wyzwanie graczom, aby za pomocą świecy zapalili latarnie rozsiane po wieży, zanim skończy się czas. W Dig It gracze szukają zakopanych kości i składają je ponownie na środku, aby odkryć pełny szkielet. Wreszcie, Balloon Bounce, który zostanie wydany w dalszej części Sezonu 2, polega na przeskakiwaniu balonów w celu zdobycia punktów.

Dodatkowo sezon 2 wprowadza nowego bohatera o imieniu Ripto. Postać ta, pochodząca ze świata Spyro, dzierży berło i dysponuje śmiercionośnymi i potężnymi zaklęciami. Umiejętności Ripto obejmują wystrzeliwanie kul ognia, przywoływanie błyskawic i tworzenie fal tsunami. Wykwalifikowani gracze mogą łączyć te umiejętności, aby uwolnić niszczycielskie kombinacje. Ripto będzie dostępne w dalszej części sezonu.

Aby uzupełnić nowe funkcje rozgrywki, Sezon 2 oferuje dwie nowe mapy: Waste Deep i Jazz Junction. Waste Deep zabiera graczy do niebezpiecznych kanałów wypełnionych eksperymentami Cortexa, podczas gdy Jazz Junction to tętniąca życiem nocna mapa z jazzową atmosferą. Każda mapa oferuje własne, unikalne wyzwania i niespodzianki.

Wreszcie sezon 2 zawiera 100-poziomową przepustkę bojową, oferującą graczom szansę odblokowania nowych skórek, kosmetyków, muzyki i nie tylko. Przepustkę Bitewną można nabyć poprzez edycję Deluxe Crash Team Rumble lub kupić osobno.

Sezon 2 Crash Team Rumble jest już dostępny i wnosi do gry mnóstwo ekscytującej zawartości. Niezależnie od tego, czy jesteś fanem intensywnej rywalizacji, czy rozgrywki kooperacyjnej, w tej aktualizacji każdy entuzjasta Crash znajdzie coś dla siebie. Nie przegap akcji!

