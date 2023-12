Carolina Panthers przenoszą obóz treningowy do Charlotte

By

Zespół Carolina Panthers podjął decyzję o przeniesieniu swojego obozu treningowego z Wofford College w hrabstwie Spartanburg do Charlotte. Ogłoszenie zostało ogłoszone w środę i oznaczało znaczącą zmianę w drużynie, dla której Spartanburg był domem od 1995 roku.

„Jesteśmy podekscytowani możliwością przeniesienia naszego obozu treningowego do naszego obiektu w Charlotte” – powiedziała Kristi Coleman, prezes Carolina Panthers. „Wyrażamy naszą wdzięczność Wofford i społeczności Spartanburga za ich gościnność przez lata. Podczas przeprowadzki do Charlotte pozostaniemy oddani naszym fanom w Południowej Karolinie i nadal będziemy organizować wydarzenia dla fanów i społeczności w tym stanie”.

W zeszłym sezonie tylko sześć drużyn, w tym Pantery, zorganizowało obozy treningowe poza własnymi obiektami z powodu pandemii Covid-19. W 2020 roku Pantery przeprowadziły swój obóz na stadionie Bank of America i przyległych polach treningowych. Wcześniej w Wofford College regularnie odbywały się obozy szkoleniowe.

Decyzja nie była zaskoczeniem dla radnego hrabstwa Spartanburg, Davida Britta, który ujawnił, że przez ostatnie trzy lata spodziewał się, że zespół opuści uczelnię. Według Britt: „Panthers mają innego właściciela. Nie sądzę, żeby on [właściciel] był tak przywiązany do tego, że Panthers są drużyną Karoliny. To nie tylko zespół Karoliny Północnej.”

Związek pomiędzy Panthers i Wofford College był jednym z najdłuższych w NFL, ustępując jedynie partnerstwu pomiędzy Pittsburgh Steelers i St. Vincent College. Doktor Nayef Samhat, prezes Wofford College, wyraził swój sentyment do drużyny Panthers i wpływu obozu przygotowawczego na społeczność Spartanburga. „Od chwili powstania zespołu pielęgnowaliśmy nasze szczególne relacje z Carolina Panthers. Będzie nam brakować ich na kampusie i emocji, jakie obóz przygotowawczy wniósł do Spartanburga i północnej części stanu”.

Choć wśród lokalnych mieszkańców może pojawić się pewne rozczarowanie, decyzja Panthers otwiera nowe możliwości przed zespołem i jego obiektami. Przeniesienie stanowi część szerszych wysiłków mających na celu unowocześnienie obiektów do ćwiczeń i szkoleń zespołu, które obejmują usunięcie w styczniu kopuły zdrowia Atrium, aby zrobić miejsce na nowe pola do ćwiczeń. Zmiany te zapewnią Panterom trzy pełnowymiarowe pola treningowe, oferując więcej przestrzeni i minimalizując zużycie.

Caroline Wright, starsza wiceprezes i dyrektor ds. obiektów w Tepper Sports & Entertainment, stwierdziła: „Usunięcie kopuły to początek ciągłego procesu mającego na celu modernizację obiektów zespołu. Przyszłe ulepszenia obejmują modyfikacje boisk i budowę boiska do operacji piłkarskich i możliwości dla społeczności. W razie potrzeby zespół przeanalizuje również możliwości praktyk w pomieszczeniach zamkniętych.

Podczas gdy Panthers przygotowują się do nadchodzącego sezonu, wciąż finalizują plany zakwaterowania kibiców podczas obozu przygotowawczego. Więcej szczegółów zostanie udostępnionych w odpowiednim czasie. Zespół zamierza rozpocząć sezon od Fan Fest w Południowej Karolinie, a następnie kontynuować turniej Back Together Football w Charlotte. Chociaż wraz z odejściem z Wofford College zamknął się pewien rozdział, nowa, ekscytująca era czeka Panthers w zmodernizowanym ośrodku treningowym w Charlotte.