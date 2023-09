Pokémon Go: Mankey może być błyszczący!

By

Podsumowanie:

W Pokémon Go gracze mają okazję spotkać na wolności Pokémona-świńską małpę, Mankey. Ekscytującą wiadomością jest to, że Mankey może być również błyszczący! Oznacza to, że gracze mają szansę złapać błyszczącą wersję tego Pokémona, która ma inne ubarwienie niż zwykłe. Wraz z Mankeyem jego ewolucja, Primeape, również może być błyszcząca.

Wraz z potencjalnym wprowadzeniem Annihilape, ostatecznej ewolucji Mankeya i Primeape z Pokémon Scarlet i Violet, zaleca się rozpoczęcie zbierania cukierków Mankey w oczekiwaniu na tę ewolucję. Wczesne wydania Pokémonów Paldean w Pokémon Go sugerują, że Annihilape może wkrótce dołączyć do składu.

Według badań przeprowadzonych przez The Silph Road, wskaźnik lśniącego Mankeya w Pokémon Go wynosi około jeden na 500. Jednakże Mankey nie ma „permaboostu”, co oznacza, że ​​nie jest rzadkim spawnem i nie ma zwiększonego współczynnika połysku. Przyciąganie bardziej błyszczących Pokémonów opiera się na losowej szansie, ponieważ wskaźniki łapania błyszczących Pokémonów są określane przez programistę Niantic i zazwyczaj są zwiększane tylko podczas specjalnych wydarzeń lub nalotów.

Aby śledzić dostępne błyszczące Pokémony, gracze mogą skorzystać z listy LeekDuck, która zawiera wizualny przewodnik po wszystkich istniejących błyszczących Pokémonach.

Aby uzyskać więcej wskazówek i przewodników na temat Pokémon Go, Polygon oferuje bogactwo zasobów usprawniających rozgrywkę.

Definicje:

– Błyszczące Pokémony: Pokémony o alternatywnym ubarwieniu, które są rzadsze niż ich zwykłe odpowiedniki.

– Cukierki: Zasób w Pokémon Go, który można zebrać, chwytając Pokémony określonego gatunku i wykorzystać do ewolucji lub wzmocnienia Pokémonów.

Źródła:

– The Silph Road (przez Wayback Machine)

– PorKaczka

– Wielokąt