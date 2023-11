Call of Duty: stale ewoluujące zjawisko w grach

By

Call of Duty (CoD) to gamingowy gigant, który podbił serca milionów graczy na całym świecie. Od chwili swojej premiery 20 lat temu stała się zjawiskiem globalnym i uczyniła Activision Blizzard jedną z najcenniejszych firm gamingowych w branży. Niedawne przejęcie przez Microsoft Activision Blizzard za 67.8 miliarda dolarów wywołało spekulacje na temat przyszłości marki CoD, a zwłaszcza tego, czy zostanie ona objęta popularną usługą subskrypcyjną Game Pass.

Choć szef Xbox, Phil Spencer, potwierdził, że CoD pojawi się w ramach Game Pass dopiero co najmniej w przyszłym roku, jasne jest, że od debiutu w 2003 roku seria przeszła znaczące zmiany. Ponieważ wielu głównych programistów pracowało nad różnymi wpisami, CoD utknęło w martwym punkcie zgodnie z rocznym harmonogramem wydawniczym, w wyniku czego powstają 23 gry z głównej serii. Sprzedaż utrzymuje się na wysokim poziomie, a tryb wieloosobowy nadal cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Jednak niektórzy fani wyrazili obawy, że nowym wydaniom brakuje innowacji i nie różnią się od swoich poprzedników.

Najnowsza odsłona, Modern Warfare III, również spotkała się z krytyką ze względu na brak nowych map dla wielu graczy w momencie premiery. Dyrektor kreatywny David Swenson broni gry, stwierdzając, że jest to najbardziej bogate w funkcje Call of Duty, jakie kiedykolwiek stworzono, i podkreśla środowisko współpracy, które sprzyja kreatywności w zespole programistów.

Ale jaka przyszłość czeka Call of Duty? Johanna Faries, globalna menedżerka marki, z optymizmem patrzy na jej dalszy rozwój przez następne 20 lat. Przyznaje, że należy starannie dobierać i rozważać nową zawartość, aby gracze byli stale podekscytowani i zaangażowani.

Jeśli chodzi o możliwość dołączenia tytułów CoD do Game Pass w przyszłości, Faries pozostaje powściągliwa, ale obiecuje, że możliwości są „super interesujące”. Dzięki zróżnicowanej bazie fanów i ciągłej ewolucji Call of Duty nie wykazuje oznak spowolnienia.

