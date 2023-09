Gearbox, seria Company Behind Borderlands, podobno wystawiona na sprzedaż

Z doniesień wynika, że ​​na sprzedaż jest obecnie Gearbox – amerykańska firma produkująca gry znana z tworzenia serii Borderlands. Spółka-matka Gearbox, Embracer, rozważa różne opcje, a jedną z nich jest sprzedaż studia. Kilka stron trzecich wykazało już zainteresowanie przejęciem spółki. Jednak ani Embracer, ani Gearbox nie przekazały żadnych oficjalnych komentarzy w tej sprawie.

Ta wiadomość pojawia się w trudnym momencie dla Embracer, ponieważ obecnie przechodzi on poważny proces restrukturyzacji. W ramach tej restrukturyzacji zamknięto już studio Volition odpowiedzialne za popularną serię Saints Row. Na początku tego roku Embracer ogłosił plany zamknięcia studiów i anulowania gier po nieudanej umowie o wartości 2 miliardów dolarów z finansowaną przez rząd Arabii Saudyjskiej firmą Savvy Games Group.

Embracer Group, spółka matka, w ostatnich latach wpadła w szał przejęć, przejmując kilka znanych studiów, w tym Crystal Dynamics, twórcę Tomb Raider. Przejęcie Gearbox sfinalizowano w lutym 2021 roku, a wycena firmy wyniosła aż 1.4 miliarda dolarów. Gearbox wypuścił niedawno spin-offy Borderlands, Tiny Tina's Wonderlands i New Tales from the Borderlands. W tym roku opublikowali także udaną strzelankę z łupami Remnant 2. Ponadto mają zamiar opublikować Homeworld 3, strategiczną grę science-fiction czasu rzeczywistego opracowaną przez Blackbird Interactive, gdzieś w 2024 roku.

Firma rozszerza swoją obecność także poza świat gier, gdyż film Borderlands w reżyserii Eli Rotha ma trafić do kin latem 2024 roku. Oznacza to, że pomimo obecnej niepewności co do przyszłości firmy, Gearbox pozostaje wierny swojej franczyzie i aktywnie pracuje nad nowymi projektami.

