Astrobotic: Ważne perturbacje podczas próby lądowania na Księżycu

Prywatna firma Astrobotic Technology, finansowana przez NASA, doznała poważnego niepowodzenia podczas próby pierwszego lądowania na Księżycu od ponad 50 lat. Statek kosmiczny o nazwie Peregrine doznał krytycznej awarii paliwa kilka godzin po starcie. Ten problem techniczny stawia pod znakiem zapytania planowane lądowanie na Księżycu 23 lutego.

Problem zgłoszono około siedmiu godzin po starcie z Cape Canaveral Space Force Station. Lądownik Astrobotic został wyniesiony w kosmos przez rakietę Vulcan należącą do United Launch Alliance, która skierowała go w stronę Księżyca. Firma zdołała ustawić lądownik w kierunku słońca, aby naładować jego baterię przy pomocy paneli słonecznych, lecz wyciek paliwa naruszył jego zdolność do miękkiego lądowania na Księżycu.

To niedawne niepowodzenie przypomina o trudnościach związanych z misjami lądowania na Księżycu. Indyjska Organizacja Badań Kosmicznych (ISRO) osiągnęła udane lądowanie na Księżycu podczas misji Chandrayaan-3 w 2023 roku, co dowodzi trudności takich przedsięwzięć.

NASA udzieliła finansowania prywatnym firmom, w tym Astrobotic, w celu rozwoju i wysyłki własnych lądowników księżycowych. Kontrakt Astrobotic z NASA na lądownik Peregrine wynosił 108 milionów dolarów. Firma liczyła, że stanie się pierwszą prywatną firmą, która z powodzeniem wyląduje na Księżycu, dołączając do ekskluzywnej grupy krajów, które osiągnęły ten sukces.

Historia sukcesów i niepowodzeń w lądowaniu na Księżyc

Lądowanie na Księżycu historycznie stanowiło trudne wyzwanie, z mieszanką sukcesów i porażek. Związki Radzieckie i Stany Zjednoczone osiągnęły szereg udanych lądowań na Księżycu w latach 60. i 70., zanim wstrzymały swoje wysiłki. Do tego ekskluzywnego klubu dołączyła Chiny w 2013 roku, a następnie Indie w 2023 roku.

Prywatne misje Izraela i Japonii, a także niedawne próby rosyjskiej agencji kosmicznej, wszystkie napotkały niepowodzenia w swoich dążeniach do lądowania na Księżycu. Szacuje się, że około połowy wszystkich prób lądowania na Księżycu zakończyło się niepowodzeniem. Brak atmosfery na Księżycu utrudnia kontrolowane lądowania, wymagając precyzyjnej nawigacji przy użyciu silników korekcyjnych.

Pomyślne lądowanie na Księżycu obejmuje miękkie lądowanie, podczas którego statek kosmiczny delikatnie dociera na powierzchnię Księżyca z coraz mniejszą prędkością. Misja indyjska Chandrayaan-3 osiągnęła ten sukces, redukując swoją prędkość do zera, docierając na powierzchnię Księżyca. Ważne jest jednak zauważenie, że misja Chandrayaan-3 przeniosła swój moduł napędowy z orbity Księżyca dla dodatkowej misji bonusowej.

Podsumowanie

Próba lądowania Astrobotic na Księżycu napotkała poważne trudności z powodu krytycznego wycieku paliwa w statku kosmicznym. Przypomina nam to o trudnościach związanych z misjami księżycowymi, z którymi borykają się również kraje wcześniej odnoszące sukcesy, takie jak Indie. Udane lądowania na Księżycu wymagają precyzyjnej nawigacji i kontrolowanych lądowań. W historii lądowań na Księżycu dominują zarówno sukcesy, jak i niepowodzenia, przy czym około połowy wszystkich prób kończy się niepowodzeniem.

