Przedstawiamy iPhone'a 15 i iPhone'a 15 Plus: nowe funkcje i ulepszenia

Firma Apple zaprezentowała swoje najnowsze smartfony, iPhone 15 i iPhone 15 Plus, oferujące lepszą wydajność, nowe opcje kolorów i port USB-C. Urządzenia utrzymują tę samą cenę wywoławczą, co modele z zeszłego roku, wycenione na 799 dolarów.

Zarówno iPhone 15, jak i iPhone 15 Plus mają odpowiednio wyświetlacze 6.1 cala i 6.7 cala. Firma Apple ogłosiła, że ​​maksymalna jasność tych wyświetlaczy została zwiększona do 2000 nitów, co zapewnia żywsze wrażenia wizualne. Przedsprzedaż iPhone'a 15 rozpocznie się w najbliższy piątek, a oficjalna premiera zaplanowana jest na 22 września.

Jedną z wyróżniających się cech nowych iPhone'ów jest ich stylowe wykończenie kolorystyczne. Firma Apple płynnie wtopiła kolory w szklane elementy zewnętrzne, tworząc oszałamiające i przyciągające wzrok wykończenia. iPhone 15 jest dostępny w kolorze różowym, żółto-zielonym, niebieskim i czarnym, oferując użytkownikom szeroką gamę opcji odpowiadających ich osobistemu stylowi.

Znaczące ulepszenia otrzymał także system aparatów w iPhone’ach z serii 15. Bazowy model może teraz pochwalić się 48-megapikselowym czujnikiem głównym, dorównującym możliwościom ubiegłorocznej serii iPhone 14 Pro. Ten czujnik umożliwia tryby zoomu optycznego 1x i 2x, wraz ze zwykłym ultraszerokokątnym obiektywem 0.5x. Ulepszono także tryb portretowy, aby zapewnić lepszą wydajność przy słabym oświetleniu, z dodatkową zaletą automatycznego włączania podczas fotografowania głównym aparatem. Dodatkowo użytkownicy mogą regulować ostrość po zrobieniu zdjęcia dzięki funkcji zachowywania mapy głębi.

iPhone 15 i iPhone 15 Plus są napędzane chipem A16 Bionic, wyposażonym w sześciordzeniowy procesor i 5-rdzeniowy procesor graficzny. Układ ten jest taki sam, jak ten, który znajdziemy w modelach iPhone’a 14 Pro, zapewniając wyjątkową wydajność i efektywność. Żywotność baterii iPhone'a 15 pozostaje taka sama jak jego poprzednika, natomiast iPhone 15 Plus oferuje jeszcze dłuższy czas użytkowania dzięki większej baterii wewnętrznej. Ładowanie można teraz wykonać poprzez nowy port USB-C.

Kolejnym godnym uwagi dodatkiem do serii iPhone 15 jest chip Ultra-Wideband drugiej generacji, który znacząco poprawia zasięg i dokładność lokalizowania obiektów. Funkcja Precision Finding może teraz nawigować użytkowników bezpośrednio do osoby, a także lokalizować przedmioty za pomocą dołączonych tagów AirTags.

Jeśli chodzi o funkcje bezpieczeństwa, Apple rozszerzyło funkcję Alarmowego SOS przez satelitę, aby uwzględnić sytuacje związane z pomocą drogową. W Stanach Zjednoczonych członkowie AAA mogą korzystać z tej usługi. Funkcja Emergency SOS jest bezpłatna przez pierwsze dwa lata od zakupu iPhone'a 15; jednak ceny wykraczające poza ten okres nie zostały ujawnione.

iPhone 15 i iPhone 15 Plus będą dostępne w sprzedaży od 22 września, iPhone 15 będzie dostępny w cenie od 799 dolarów, a iPhone 15 Plus od 899 dolarów.

