Ostateczne wyzwanie: Elitarny quiz próbny Lacey w Pokemon Scarlet i Violet

Czy jesteś gotowy, aby przetestować swoją wiedzę o Pokemonach? Elitarny quiz próbny Lacey w DLC Indigo Disk do Pokemon Scarlet i Violet z pewnością będzie wyzwaniem nawet dla najbardziej doświadczonych trenerów. Wejdź do Coastal Plaza w Coastal Biome w Terrarium i przygotuj się na bitwę rozumu.

Pytanie 1: Moc elektryczna Pikachu

Lacey przedstawi Ci Pikachu, popularnego Pokemona typu elektrycznego, znanego ze swojej zdolności do wytwarzania energii elektrycznej. Poprosi Cię o zidentyfikowanie części ciała, w której Pikachu przechowuje tę moc. W tym przypadku poprawną odpowiedzią są policzki Pikachu.

Pytanie 2: Radar Venonata

Następnie Lacey przywoła Venonata i podkreśli jego wyjątkową zdolność do wykorzystywania określonej części ciała jako radaru, nawet w najciemniejszą noc. Czy zgadniesz, która to część ciała? Prawidłowa odpowiedź to oczy Venonata.

Pytanie 3: Oryginalna antyczna forma Sinistea

Lacey przedstawi Ci trójkę rodzeństwa Sinistea i poinformuje, że trudno jest określić autentyczność antyków. Twoim zadaniem jest wybranie antycznej formy Sinistea, którą można rozpoznać po znaku na dnie filiżanki. Aby kontynuować, wybierz kubek pośrodku.

Pytanie 4: Znajdź Różowego Miniora

Zwróć szczególną uwagę na ewolucję Miniora, gdy każdy wariant zmienia się w formę meteoru. Twoim zadaniem jest odnalezienie w składzie różowego Miniora. Miej oczy szeroko otwarte na wszelkie zmiany w formie.

Pytanie 5: Nawyk snu Granbulla

W ostatnim pytaniu Lacey zaprezentuje swojego własnego Pokemona, Granbulla, i rzuci ci wyzwanie, abyś zgadł, której części ciała używa jako poduszki podczas snu. Prawidłowa odpowiedź to brzuch Granbulla.

Gratulacje! Ukończyłeś elitarny quiz próbny Lacey i udowodniłeś, że masz wszystko, czego potrzeba, aby zostać prawdziwym ekspertem od Pokemonów. Bądź na bieżąco, aby uzyskać więcej ekscytujących aktualizacji i wyzwań w świecie Pokemon Scarlet i Violet.

Pamiętaj, aby dalej eksplorować, trenować i odkrywać nowe Pokemony na swojej drodze do zostania najlepszym trenerem Pokemonów!