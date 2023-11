Ciemna strona sztucznej inteligencji: ochrona naszych dzieci przed głębokim fałszywym wyzyskiem

Sztuczna inteligencja (AI) szybko stała się jedną z najbardziej wpływowych technologii na świecie, rewolucjonizując sposób, w jaki realizujemy zadania, umożliwiając szybkie przetwarzanie na niespotykaną dotychczas skalę. Jednak za jego imponującymi możliwościami kryje się ciemna strona, która stwarza znaczne ryzyko, szczególnie dla bezbronnych osób, takich jak dzieci. Beth Jackson, menadżerka programu i terapeutka w National Children's Advocacy Centre, wyraziła swoje obawy dotyczące przerażającego potencjału tej technologii. Złośliwe osoby mogą z łatwością wykorzystać sztuczną inteligencję do manipulowania niewinnymi obrazami oraz tworzenia wulgarnych i poniżających treści.

W przeciwieństwie do cytatu z oryginalnego artykułu, w którym Jackson podkreśla łatwość, z jaką sprawcy mogą uzyskać dostęp do publicznych zdjęć i je wykorzystać, to pokrętne wykorzystanie technologii sztucznej inteligencji może przekształcić proste, codzienne zdjęcia w symulowane i pozornie rzeczywiste, wyraźne treści. Niedawno w Hiszpanii miał miejsce niepokojący incydent, kiedy młodzi chłopcy wykorzystali łatwo dostępną aplikację AI do zmiany niewinnych zdjęć swoich kolegów z klasy, rozpowszechniając w całej szkole fałszywe obrazy. Ofiary mimowolnie odkryły te zmienione zdjęcia, przedstawiające je całkowicie nagie, co spowodowało głęboki niepokój emocjonalny.

Tymczasem wzrosło rozpowszechnienie fałszywych filmów porno, co wpływa na osoby bez ich zgody. Streamerka „Sweet Anita”, podziwiana za swój wkład w społeczność graczy, padła ofiarą fałszywych filmów porno, w których złośliwie manipulowano jej podobizną i przedstawiano ją w poniżających i agresywnych aktach seksualnych. Te fałszywe filmy, stanowiące ogromny postęp technologiczny wynikający ze zmiany nieruchomych obrazów, mogą sfabrykować treści wykraczające poza wyobraźnię osoby będącej celem.

Ponieważ technologia sztucznej inteligencji stale rozwija się w zastraszającym tempie, Jackson podkreśla pilną potrzebę świadomości i kontroli. Rodzice muszą zachować czujność, zarządzając własną dystrybucją zdjęć i ograniczając dostęp do wrażliwych zdjęć, przejmując odpowiedzialność za ochronę swoich dzieci. Ponadto ofiary muszą niezwłocznie zgłaszać zdarzenia organom ścigania i powstrzymywać się od udostępniania kompromitujących zdjęć.

Uznając powagę problemu, prezydent Biden wydał zarządzenie wykonawcze regulujące sztuczną inteligencję i ograniczające ryzyko. Jednak nawet przy zastosowaniu tych środków dzieci pozostają bardzo podatne na wykorzystywanie w Internecie. Niezwykle istotne jest, aby rodzice i całe społeczeństwo byli na bieżąco informowani i podejmowali aktywne kroki w celu zwalczania fałszywych zagrożeń. Korzystanie z oprogramowania do wykrywania obrazów i dźwięku generowanych przez sztuczną inteligencję, przestrzeganie wytycznych dostarczonych przez Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz zrozumienie, jak unikać fałszywych oszustw, to kluczowe elementy ochrony przed wyzyskiem.

Dzięki zbiorowym wysiłkom możemy chronić nasze dzieci przed ciemną stroną sztucznej inteligencji, zapewniając im bezpieczeństwo cyfrowe i dobre samopoczucie w stale zmieniającym się krajobrazie technologicznym.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

1. Czym jest sztuczna inteligencja?

AI, czyli sztuczna inteligencja, odnosi się do rozwoju systemów komputerowych, które mogą wykonywać zadania wymagające ludzkiej inteligencji, takie jak rozpoznawanie mowy, rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji.

2. Czym są głębokie podróbki?

Głębokie podróbki to wysoce zmanipulowane i zwodnicze media, w tym obrazy, filmy lub dźwięk, generowane przy użyciu technologii sztucznej inteligencji w celu przekonującej zmiany czyjegoś wyglądu lub głosu.

3. W jaki sposób poszczególne osoby mogą chronić się przed głębokim fałszywym wyzyskiem?

Aby chronić się przed fałszywym wykorzystaniem, osoby fizyczne mogą korzystać z oprogramowania zaprojektowanego do identyfikowania treści generowanych przez sztuczną inteligencję, postępować zgodnie z wytycznymi wydanymi przez takie organy, jak Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego, i otrzymywać informacje o typowych fałszywych oszustwach.

4. Co powinna zrobić osoba, która stanie się ofiarą głębokiego fałszywego wykorzystania?

Jeśli ktoś stanie się ofiarą głębokiego fałszywego wykorzystania, niezwykle ważne jest natychmiastowe zgłoszenie zdarzenia organom ścigania i powstrzymanie się od udostępniania zainfekowanych treści.

