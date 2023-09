15 niesamowitych programów PDF dla systemu Windows 10 w 2023 r

W dzisiejszej erze cyfrowej posiadanie niezawodnego oprogramowania PDF jest niezbędne do wydajnego przepływu pracy i zarządzania dokumentami. Dla użytkowników systemu Windows 10 dostępnych jest wiele opcji, ale wybór najlepszego oprogramowania może być przytłaczający. Aby uprościć wyszukiwanie, przygotowaliśmy listę 15 najbardziej niesamowitych programów PDF zaprojektowanych specjalnie dla systemu Windows 10 w roku 2023. Te aplikacje oferują szeroki zakres funkcji i zapewniają bezproblemową obsługę, co czyni je niezbędnymi narzędziami dla osób prywatnych i firm zarówno.

Adobe Photoshop Elements 2023 | Oprogramowanie do edycji zdjęć

Adobe Photoshop Elements 2023 to oprogramowanie do edycji zdjęć przeznaczone na komputery PC z systemem Windows. Wykorzystuje technologię Adobe Sensei AI do automatyzacji zadań i pozwala użytkownikom skupić się na kreatywnych ulepszeniach. Dzięki 61 edycjom z przewodnikiem użytkownicy mogą tworzyć głębię, doskonałe krajobrazy, zastępować tła i tworzyć nowoczesne duotony. Oprogramowanie oferuje również spersonalizowane kreacje za pomocą szablonów kolaży i pokazów slajdów oraz zaktualizowanych treści kreatywnych. Ponadto udostępnia aplikacje internetowe i mobilne umożliwiające edycję zdjęć w podróży.

Najważniejsze funkcje programu Adobe Photoshop Elements 2023 obejmują technologię Adobe Sensei AI, 61 edycji z przewodnikiem, spersonalizowane kreacje i możliwość wyjścia poza pulpit. Chociaż oprogramowaniu brakuje zaawansowanych funkcjonalności pełnej wersji Photoshopa, chwalono je za przystępną cenę i dostępność dla początkujących.

Microsoft 365 Osobiste

Microsoft 365 Personal oferuje kompleksowy pakiet aplikacji biurowych i zaawansowane funkcje zabezpieczeń. Dzięki aplikacjom pakietu Office premium, takim jak Word, Excel i PowerPoint, użytkownicy mogą łatwo tworzyć i organizować swoje dokumenty. Subskrypcja obejmuje również 1 TB przestrzeni dyskowej w chmurze w usłudze OneDrive, umożliwiając bezproblemowy dostęp do plików i udostępnianie ich na różnych urządzeniach. Outlook, bezpieczna aplikacja do obsługi poczty e-mail i kalendarza, jest również objęta subskrypcją. Z oprogramowania można korzystać na wielu urządzeniach, co zapewnia dużą elastyczność.

Kluczowe funkcje platformy Microsoft 365 Personal obejmują możliwość łatwego tworzenia, organizowania i wykonywania zadań, aplikacje pakietu Office premium, 1 TB przestrzeni dyskowej w chmurze OneDrive, Outlook do obsługi poczty e-mail i kalendarzy oraz zaawansowane funkcje zabezpieczeń. Niektórzy użytkownicy uważają, że interfejs jest nieporęczny, a model oparty na subskrypcji może nie być preferowany przez wszystkich, ale ogólnie jest to popularny wybór dla osób poszukujących wszechstronnego pakietu biurowego z pamięcią masową w chmurze.

Kindle Paperwhite z możliwością regulacji ciepłego światła

Kindle Paperwhite to specjalnie zaprojektowany e-czytnik, który zapewnia doskonałe wrażenia z czytania. Dzięki wyświetlaczowi o przekątnej 6.8 cala, regulowanemu ciepłemu światłu i cieńszym ramkom, został zaprojektowany tak, aby naśladować czytanie na prawdziwym papierze. Nieoślepiający wyświetlacz zapewnia wygodne czytanie nawet w jasnym świetle słonecznym, a wodoodporność sprawia, że ​​nadaje się do czytania na plaży lub w wannie. Kindle Paperwhite może przechowywać tysiące tytułów i zapewnia do 10 tygodni pracy na baterii. Zapewnia także dostęp do Kindle Unlimited, w którym znajdziesz ponad 2 miliony tytułów i tysiące audiobooków. Dzięki łatwemu w użyciu interfejsowi i kompaktowej konstrukcji ten e-czytnik jest wygodnym i przyjemnym sposobem na oddanie się nawykowi czytania.

Kluczowe cechy Kindle Paperwhite to wyświetlacz 6.8 cala z możliwością regulacji ciepłego światła, płaska konstrukcja z wyświetlaczem nieoślepiającym, wodoodporność chroniąca przed przypadkowym zanurzeniem, możliwość przechowywania tysięcy tytułów, żywotność baterii do 10 tygodni oraz dostęp do Kindle Unlimited i audiobooków. Niektórzy użytkownicy mogą uznać interfejs użytkownika za mylący, a ekran dotykowy może czasami powodować problemy z responsywnością, ale ogólnie jest to doskonały wybór dla zapalonych czytelników poszukujących dedykowanego urządzenia do czytania.

Źródła: Adobe, Microsoft, Amazon