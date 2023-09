Cyfrowe billboardy metra w Los Angeles spotykają się ze sprzeciwem w związku z obawami dotyczącymi bezpieczeństwa ruchu drogowego

By

Metro w Los Angeles realizuje plan instalacji 49 cyfrowych dwustronnych billboardów, co zwiększy łączną liczbę cyfrowych billboardów w całym mieście do 86. Metro oczekuje, że plan, zwany Siecią Komunikacji Transportowej (TCN), przyniesie 1 miliard dolarów w przychodów w ciągu 30 lat. Chociaż niektóre lokalne izby handlowe popierają ten plan, aktywiści i grupy społeczne są zaniepokojeni wpływem na środowisko wizualne i bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Propozycja zostanie rozpatrzona przez Komisję Planowania Miasta Los Angeles 14 września, zanim trafi do Rady Miejskiej. Billboardy zostaną rozmieszczone po całym mieście, przy czym większość z nich będzie skierowana w stronę autostrad, a inne w kierunku społeczności. Konstrukcje miałyby mieć wysokość od 30 do 95 stóp, przy czym większość miałaby wysokość 30 stóp.

Metro argumentuje, że projekt przyniesie korzyści publiczne, w tym rezerwę czasu na powiadamianie ratunkowe. Jednak badania przeprowadzone przez instytucje takie jak Uniwersytet Alabama w Birmingham i Federalne Biuro Statystyki Transportu wykazały, że cyfrowe billboardy mogą zwiększać liczbę wypadków i rozpraszać kierowców. Obecność cyfrowych billboardów na Florydzie i w Alabamie zwiększyła liczbę wypadków odpowiednio o 25% i 29%.

Inne miasta południowej Kalifornii, w tym La Mesa, również rozważały propozycje cyfrowych billboardów, ale odrzuciły je ze względu na obawy dotyczące rozpraszania uwagi kierowcy. Środki bezpieczeństwa stosowane przez Metro polegające na umożliwieniu zmiany obrazów na billboardach co osiem sekund są postrzegane jako nieodpowiednie w porównaniu z innymi miastami i stanami, w których obrazy zmieniają się co cztery do dziesięciu sekund.

Przeciwnicy twierdzą, że cyfrowe billboardy przyczynią się do zanieczyszczenia miast, odwrócą uwagę kierowców i wpłyną na ich bezpieczeństwo. Wzywają Radę Miasta do głosowania przeciwko temu projektowi.

Chociaż niektórzy liderzy biznesu popierają propozycję cyfrowych billboardów, grupy społeczne, rady sąsiedzkie i aktywiści sprzeciwiają się jej. Uważają, że przychody generowane z cyfrowych billboardów nie przeważą negatywnych konsekwencji dla środowiska wizualnego miasta i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

