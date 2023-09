Wi-Fi 7: następna generacja technologii bezprzewodowej

Wraz ze stale rozwijającym się światem technologii, kolejny postęp w łączności bezprzewodowej jest tuż za rogiem. Przedstawiamy Wi-Fi 7, znaną również jako IEEE 802.11be, nowy standard, który na nowo definiuje granice szybkości, wydajności i niezawodności połączenia.

Wi-Fi 7 to nie tylko kolejny krok w rozwoju technologii bezprzewodowej; obiecuje drastyczne ulepszenia w stosunku do swoich poprzedników. Oczekuje się, że zapewni prędkość do 46,120 6 Mb/s, czyli ponad czterokrotnie szybciej niż Wi-Fi 6 i XNUMXE. To znaczne zwiększenie prędkości umożliwi strumieniowe przesyłanie wysokiej jakości wideo, płynne granie w chmurze oraz solidną obsługę aplikacji rzeczywistości rozszerzonej i wirtualnej.

Oprócz szybkości, Wi-Fi 7 posiada zaawansowane funkcje eliminujące opóźnienia, zwiększające pojemność oraz zwiększające stabilność i wydajność. Obsługuje szersze kanały, z kanałami o szerokości do 320 MHz, zapewniając większą przepustowość dla szybszej transmisji danych. Wprowadza także nową metodę kodowania o nazwie 4K-QAM, która pozwala na zakodowanie 12 bitów danych na symbol przesyłany łączem radiowym, w porównaniu do 10 bitów w Wi-Fi 6. Już samo to ulepszenie przyczynia się do 1.2-krotnego zwiększenia prędkości .

Jednym ze znaczących ulepszeń Wi-Fi 7 jest wprowadzenie obsługi wielu łączy (MLO), która umożliwia urządzeniom jednoczesne uruchamianie wielu kanałów, nawet w wielu pasmach częstotliwości. Oznacza to lepsze prędkości, mniejsze opóźnienia i większą niezawodność w porównaniu ze starszymi standardami Wi-Fi, które wymagały ręcznego przełączania między pasmami pojedynczo.

Wi-Fi 7 rozwiązuje również typowe problemy, takie jak zatory i zakłócenia, co czyni go szczególnie korzystnym w przypadku dużych obiektów lub przedsiębiorstw z gęstym rozmieszczeniem urządzeń. Ma na celu zmniejszenie wydajności w najgorszym przypadku, zapewniając płynniejszą pracę w wymagających aplikacjach, takich jak rzeczywistość rozszerzona i wirtualna.

Chociaż Wi-Fi 7 nie zostało jeszcze w pełni wdrożone, niektóre urządzenia są już dostępne na rynku, oferując wgląd w przyszłość technologii bezprzewodowej. Debiut szerokiej gamy routerów, telefonów i laptopów Wi-Fi 7 spodziewany jest pod koniec 2023 r. lub na początku 2024 r. Jednak w krajach, które nie zatwierdziły jeszcze urządzeń sieciowych 6 GHz, być może będą musiały poczekać dłużej.

