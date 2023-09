Jak ewoluowała dieta piłkarzy w ciągu ostatnich 50 lat

By

Daniel Nisbet, menadżer ds. osiąganych wyników w Młodzieżowych Reprezentacjach Walii, wyjaśnia, jak zmieniła się dieta piłkarzy na przestrzeni ostatnich 50 lat. Wcześniej nie kładziono nacisku na odżywianie, a przed meczem zawodnikom oferowano tradycyjne angielskie śniadanie. Jednak od połowy lat 1990. odżywianie stało się kluczowym aspektem przygotowania zawodnika do meczu.

Obecnie kluby piłkarskie zatrudniają dietetyków, którzy planują posiłki zawodników w wysoce techniczny sposób. Posiłki te dostosowywane są do indywidualnych potrzeb każdego zawodnika, w zależności od tego, co chce on osiągnąć. Przyjrzyjmy się bliżej, jak zmieniała się dieta zawodników na przestrzeni lat.

Śniadanie

W przeszłości piłkarze jedli przed meczem smażoną potrawę lub miskę płatków śniadaniowych w cukrze, takich jak Frosties, aby dostarczyć organizmowi energii. Obecnie gracze jedzą na śniadanie omlety ze szpinakiem, grzybami, pomidorami i awokado. Obecnie nacisk kładzie się na spożywanie wystarczającej ilości białka, przy czym jaja stanowią znaczące źródło białka do naprawy i regeneracji mięśni.

Lunch

Wcześniej piłkarze spożywali dużo czerwonego mięsa, np. steków, burgerów czy spaghetti bolognese. Obecnie graczom zaleca się spożywanie dwóch porcji piersi z kurczaka, dwóch porcji słodkich ziemniaków i dwóch rodzajów warzyw. Węglowodany z makaronu i ryżu są lepszym źródłem paliwa niż ziemniaki, ponieważ zawierają więcej węglowodanów. Na dzień przed meczem zaleca się szybko uwalniane węglowodany, takie jak makaron.

Przekąski

W przeszłości gracze zjadali plasterek pomarańczy w przerwie meczu lub jedli żelki, aby zyskać dodatkową energię. Obecnie gracze są bardziej świadomi składu swojego ciała i jako przekąski wybierają koktajle regenerujące białko lub orzechy. Dzień przed meczem mogą spożyć napój węglowodanowy, taki jak Gatorade lub Lucozade.

Obiad

Po meczu gracze jedli rybę z frytkami, aby uzyskać dawkę białka i węglowodanów dających energię, ale była ona przesiąknięta niezdrowymi tłuszczami nasyconymi. Dziś gracze mają filet z łososia z dwiema porcjami brązowego ryżu i dwoma warzywami. Przed meczem ładują się białym makaronem i ryżem, ponieważ są one paliwem energetycznym organizmu.

Alkohol

Picie alkoholu było kiedyś częścią kultury piłkarskiej, a gracze pili razem piwo po meczu. Jednak obecnie wiadomo, że alkohol spowalnia regenerację i utrudnia wchłanianie składników odżywczych. Obecnie picie jest zarezerwowane wyłącznie na specjalne okazje, a gracze wstrzymują się od alkoholu w środku tygodnia, jeśli zbliża się mecz.

Ogólnie rzecz biorąc, dieta piłkarzy przeszła znaczącą transformację w ciągu ostatnich dziesięcioleci, przy czym większy nacisk położono na zindywidualizowane plany żywieniowe i znaczenie spożywania odpowiedniej żywności w celu optymalizacji wyników.

Źródła:

– Daniel Nisbet, menadżer ds. osiągnięć młodzieżowych drużyn narodowych Związku Piłki Nożnej Walii