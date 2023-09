Western Digital wprowadza na rynek dysk SSD SN770M NVMe dla Steam Deck i ROG Ally

By

Firma Western Digital wprowadziła dysk SSD SN770M NVMe, zaprojektowany specjalnie dla urządzeń takich jak Steam Deck i ROG Ally. Małe dyski M.2 2230 są dostępne w wersjach o pojemności 500 GB, 1 TB i 2 TB, zapewniając graczom przenośnym znaczną poprawę pamięci masowej.

Wcześniej wymiana dysku SSD w Steam Deck była stosunkowo łatwa, ale znalezienie dysków M.2 2230 stanowiło wyzwanie. Dyski te nie były powszechnie dostępne dla konsumentów i częściej można je było znaleźć w laptopach Dell i Microsoft Surface. Jednak ostatnio sytuacja uległa poprawie, a firmy takie jak Sabrent, Micron, Corsair i Framework oferują dyski M.2 2230. Na początku tego roku Framework wypuścił także własny dysk aktualizacyjny o pojemności 2 TB.

Wejście firmy Western Digital na ten rynek jest pozytywnym wydarzeniem w branży gier przenośnych. Ich dyski oferują imponującą prędkość do 5,150 MB/s w oparciu o PCIe Gen 4. Wersję dysku SSD SN1M NVMe o pojemności 770 TB można kupić w sklepie internetowym Western Digital oraz w sklepie Best Buy za 109.99 USD. Wersja 2 TB jest dostępna wyłącznie w Best Buy za 239.99 USD.

Ogólnie rzecz biorąc, dysk SSD SN770M NVMe firmy Western Digital stanowi wygodne rozwiązanie dla graczy chcących rozbudować pamięć masową w swoich urządzeniach przenośnych. Dostępność tych dysków od znanych producentów zwiększa możliwości dla konsumentów, ułatwiając znalezienie odpowiednich aktualizacji dla ich urządzeń.

