Praktyka oparta na dowodach i ewolucja programu „Nie mogę się doczekać, aby się uczyć”.

Can't Wait to Learn, cyfrowy program edukacyjny War Child dla dzieci dotkniętych konfliktem, zawsze opierał się na dowodach naukowych. Aby jednak interwencję można było uznać za prawdziwie „oppartą na dowodach”, musi ona spełniać określone kryteria. Dzięki zakrojonemu na szeroką skalę badaniu w Ugandzie program Can't Wait to Learn spełnił te kryteria, co oznacza ekscytującą ewolucję programu.

Praktyka oparta na dowodach to koncepcja, zgodnie z którą praktyki zawodowe, takie jak pielęgniarstwo, edukacja lub wsparcie psychospołeczne dla dzieci, powinny opierać się na dowodach naukowych. Wiąże się to z wykorzystaniem rygorystycznych procesów badawczych w celu udowodnienia wpływu interwencji, zamiast polegania na tradycji, intuicji lub osobistym doświadczeniu. Organizacje pomocowe muszą chcieć wziąć na siebie odpowiedzialność i upewnić się, że nie wyrządzają więcej szkody niż pożytku.

Podejście oparte na dowodach rozpoczyna się od interwencji poddawanych badaniom naukowym, takich jak oceny wykonalności lub kontrolowane próby. Wyniki tych badań służą do dostosowania i udoskonalenia metody, jeśli są niejednoznaczne lub niewystarczające. Jeżeli wyniki są pozytywne, interwencja przechodzi do kolejnego etapu oceny.

Preparat Can't Wait to Learn przeszedł randomizowane, kontrolowane badanie w Ugandzie w ciągu ostatnich 18 miesięcy. W badaniu wzięło udział 1507 dzieci z 30 szkół w dystrykcie Isingiro. Połowa szkół zastąpiła regularne lekcje języka angielskiego i matematyki programem Can't Wait to Learn, aby bezpośrednio porównać jego skuteczność. Wyniki badania, które wkrótce zostaną opublikowane w czasopiśmie naukowym, pokazują, że program Can't Wait to Learn nie tylko działa lepiej niż standardowa edukacja, ale także przewyższa większość programów EdTech stosowanych w podobnych warunkach.

Ta próba przeprowadzona w Ugandzie ugruntowuje pozycję Can't Wait to Learn jako pełnoprawnego programu opartego na dowodach. Jest częścią zbioru 10 badań przeprowadzonych przez War Child w krajach takich jak Czad, Jordania, Liban i Sudan od początku programu. Badanie przeprowadzone w Sudanie wykazało, że dzieci poprawiły się prawie dwukrotnie lepiej w matematyce i prawie trzy razy lepiej w czytaniu w porównaniu z rządowym programem nauki dla dzieci nieuczęszczających do szkoły.

Ten kamień milowy w Ugandzie wyznacza początek podróży Can't Wait to Learn w kierunku skalowania. Zgodnie z podejściem lokalizacyjnym realizację programu powierzono lokalnej gminie. Dzieląc się w drodze badań tym, co działa, a co nie, projekt Can't Wait to Learn ma na celu promowanie znaczącego postępu w zapewnianiu bezpłatnej, godziwej i wysokiej jakości edukacji wszystkim dzieciom dotkniętym konfliktem.

Program Can't Wait to Learn został pierwotnie opracowany w Sudanie w 2012 r. i od tego czasu został przetestowany i wdrożony w różnych krajach. Dotarło ono dotychczas do około 100,000 XNUMX dzieci i ma obiecujące perspektywy na przyszły rozwój.

