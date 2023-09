Wahoo wypuszcza nowy inteligentny trenażer i inteligentny rower do treningu w pomieszczeniu

Firma Wahoo wprowadziła niedawno na rynek dwa nowe produkty do treningu w pomieszczeniach: najwyższej klasy inteligentny trenażer i tańszy inteligentny rower. Wahoo KICKR MOVE to inteligentny trenażer wyposażony w ruchomą podstawę, która umożliwia przesuwanie go w przód i w tył podczas jazdy, zapewniając bardziej dynamiczne i wciągające wrażenia. KICKR MOVE opiera się na tym samym fundamencie, co poprzedni model, Wahoo KICKR V6/2022, ale z dodatkową funkcją ruchu.

KICKR MOVE zachowuje podstawowe cechy swojego poprzednika, w tym dokładność mocy na poziomie +/- 1%, maksymalne nachylenie 20% i obsługę oporu do 2,200 watów. Posiada również podwójną obsługę ANT+/Bluetooth Smart, wbudowaną sieć Wi-Fi i kompatybilność z różnymi rozmiarami osi. Trenażer jest wyposażony w 11-biegową kasetę i kosztuje 1,599.99 USD. Ponadto Wahoo ogłosiło, że KICKR MOVE jest kompatybilny z KICKR CLIMB, ale wymagany będzie dodatkowy adapter.

Wahoo wprowadziło także Wahoo KICKR Bike SHIFT, nowy inteligentny rower, który oferuje tańszą opcję do treningu w pomieszczeniu. KICKR Bike SHIFT jest wyposażony w zaawansowane funkcje, takie jak automatyczna kalibracja, symulowana zmiana przełożeń i wbudowana symulacja wspinaczki. Jego dokładność zasilania wynosi +/- 1% i jest wyposażony w podwójną obsługę ANT+/Bluetooth Smart. Cena KICKR Bike SHIFT wynosi 2,999.99 USD.

Obydwa produkty zostały przetestowane przez różnych rowerzystów i otrzymały pozytywne opinie ze względu na ich wydajność i wszechstronność. W szczególności chwalono model KICKR MOVE za zapewnianie realistycznych wrażeń z jazdy dzięki ruchomej podstawie.

Wraz z wypuszczeniem tych nowych produktów, Wahoo ma na celu zapewnienie rowerzystom stacjonarnym wysokiej jakości i wciągających opcji treningowych na nadchodzący sezon treningowy w pomieszczeniach zamkniętych. Niezależnie od tego, czy szukasz inteligentnego trenażera, czy inteligentnego roweru, Wahoo ma dla Ciebie wszystko.

Źródła:

– Strona produktu Wahoo KICKR MOVE

– Strona produktu Wahoo KICKR Bike SHIFT