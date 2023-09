Użytkownicy vivo X90 Pro w Indiach mogą teraz zarejestrować się w programie podglądu systemu Android 14

By

Uwaga użytkownicy vivo X90 Pro w Indiach! Jeśli nie możesz się doczekać, aż posmakujesz Androida 14 i nadchodzącego systemu Funtouch OS 14 od vivo, masz teraz możliwość wzięcia udziału w programie podglądu Androida 14.

Aby zapisać się do programu, upewnij się, że na Twoim vivo X90 Pro działa oprogramowanie sprzętowe w wersji 13.1.13.8.W30.V000L1 lub nowszej. Następnie przejdź do menu Ustawienia > Aktualizacja systemu na swoim urządzeniu i kliknij ikonę koła zębatego w prawym górnym rogu. Następnie kliknij „Wersja próbna”, aby ubiegać się o udział w programie. Przyjęcie do programu umożliwi Ci zainstalowanie na swoim urządzeniu systemu Funtouch OS 14 opartego na systemie Android 14 poprzez menu Ustawienia > Aktualizacja systemu. Należy pamiętać, że dostępnych jest tylko 500 miejsc, więc warto działać szybko.

Warto jednak wspomnieć, że jest to oprogramowanie w wersji beta, więc mogą występować błędy i problemy, które mogą mieć wpływ na Twoje wrażenia. Dlatego zaleca się unikanie instalowania go na swoim głównym urządzeniu. Jeśli zdecydujesz się kontynuować, pamiętaj o wykonaniu kopii zapasowej danych przed rejestracją. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące programu, odpowiedzi znajdziesz w sekcji Często zadawane pytania, znajdującej się tutaj. Rejestracje są już otwarte, a aktualizacja zostanie udostępniona 18 września.

Jeśli zastanawiasz się nad zakupem vivo X90 Pro, możesz zapoznać się z naszą recenzją, aby uzyskać więcej informacji. Dodatkowo dostępna jest recenzja wideo, którą można obejrzeć poniżej.

Źródła:

– Funtouch OS na Twitterze (@FuntouchOS_IN)

– Sekcja często zadawanych pytań w programie podglądu Androida 14 dla X90 Pro