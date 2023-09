Program GIThrive firmy Vivante Health wyróżniony za technologię sztucznej inteligencji i opiekę zdrowotną dotowaną przez pracodawcę

Firma Vivante Health została wybrana jako ćwierćfinalista w dwóch kategoriach konkursu Digital Health Awards 2023 organizowanego przez fundację Digital Health Hub Foundation. Wirtualna platforma GIThrive firmy wykorzystuje sztuczną inteligencję (AI) i jest doceniana zarówno w kategoriach Najlepsze wykorzystanie sztucznej inteligencji w technologiach medycznych, jak i w kategorii Wellness dotowany przez pracodawcę.

GIThive to cyfrowe rozwiązanie w zakresie zdrowia układu trawiennego, które oferuje wsparcie osobom cierpiącym na zaburzenia trawienia. Platforma łączy technologię opartą na sztucznej inteligencji, całodobową pomoc zarejestrowanych dietetyków i trenerów zdrowia oraz dostęp do sieci internistów i gastroenterologów w celu diagnozy i leczenia. Wyniki są imponujące: ponad 90% użytkowników zgłasza poprawę objawów trawiennych i jakość życia. Co więcej, organizacje oferujące GIThrive jako świadczenie pracownicze doświadczają obniżek o 15% lub więcej w wydatkach medycznych związanych z układem trawiennym.

W kategorii Najlepsze wykorzystanie sztucznej inteligencji w technologiach medycznych firma GIThrive firmy Vivante Health wyróżnia się spersonalizowanymi planami opieki, które opierają się na sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym. Plany te mają na celu złagodzenie objawów trawiennych i zmniejszenie kosztów opieki zdrowotnej. Zalecenia mogą obejmować zmiany w diecie i stylu życia, internetowe zasoby edukacyjne, terapię poznawczo-behawioralną, konsultacje z trenerami zdrowia oraz interwencje kliniczne, takie jak testy laboratoryjne i wizyty w ramach telezdrowia.

Umieszczenie w kategorii Best Employer Subsidized Wellness jest odzwierciedleniem partnerstwa Vivante z pracodawcami na rzecz uwzględnienia zdrowia układu trawiennego w ich planach świadczeń. Wdrażając GIThrive, organizacje zaobserwowały zmniejszenie kosztów opieki zdrowotnej związanej z problemami trawiennymi. Pracownicy wykazali lepsze przestrzeganie zaleceń lekarskich i modyfikację zachowań, co przełożyło się na mniejszą liczbę wizyt na izbach przyjęć i przyjęć do szpitala. W rzeczywistości problemy żołądkowo-jelitowe należą do pięciu największych wydatków na opiekę zdrowotną w wielu firmach.

Dyrektor generalny Vivante Health, Bill Snyder, podkreśla znaczenie spersonalizowanych planów leczenia i ciągłego wsparcia oferowanego przez platformę GIThrive. Dzięki GIThrive poszczególne osoby mają dostęp do bogactwa zasobów dotyczących zdrowia układu trawiennego w jednym miejscu, co pozwala na natychmiastową opiekę i ciągłość leczenia. Snyder wyraża wdzięczność za uznanie w obu kategoriach, podkreślając pozytywny wpływ, jaki Vivante Health wywiera na swoich członków oraz potwierdzone wyniki, jakie osiągają.

Finaliści konkursu Digital Health Awards zostaną ogłoszeni 22 września, a zwycięzcy zostaną ogłoszeni podczas wielkiego finału podczas targów HLTH 2023 w Las Vegas 9 października.

