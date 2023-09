Podekscytowanie rośnie w związku z aktualizacją iPhone'a 15

Według najnowszego rocznego raportu badawczego przeprowadzonego przez Savings.com aż 16% obecnych użytkowników Apple planuje uaktualnienie do iPhone'a 15 po jego premierze. To wyższy odsetek niż w przypadku poprzednich modeli iPhone’a – 14% planuje aktualizację do iPhone’a 14, a 10% do iPhone’a 13. Pomimo oczekiwanych wysokich cen, aktualizacja iPhone’a 15 budzi większe emocje niż w poprzednich latach.

Jednym z czynników przyczyniających się do tego podekscytowania jest liczba użytkowników chcących dokonać aktualizacji ze starszych modeli, takich jak iPhone 11 i iPhone X. Sugeruje to, że Apple może utrzymać swój udział w rynku smartfonów. Jednakże raport pokazuje również, że cena jest istotnym czynnikiem odstraszającym potencjalnych zainteresowanych modernizacją. Ponad połowa obecnych właścicieli iPhone'a (53%) nie planuje aktualizacji, głównie ze względów kosztowych.

Apple dał jasno do zrozumienia, że ​​nie zachęca do corocznych aktualizacji urządzeń i wspiera swoje urządzenia przez dłuższy okres w porównaniu z konkurencją. Chociaż tendencja do corocznych aktualizacji może słabnąć, nadal 10% osób pragnie corocznej aktualizacji.

W raporcie wskazano najpopularniejsze spekulacje dotyczące nowych urządzeń iPhone, w tym poprawę jakości aparatu, czasu pracy baterii i pamięci RAM. Szczególnie pożądane są ulepszenia baterii – 43% użytkowników, którzy początkowo nie planowali aktualizacji, stwierdziło, że ponownie rozważyliby, gdyby iPhone 15 posiadał tę funkcję.

Według Savings.com ci, którzy posiadają obecne iPhone'y od trzech lat, najprawdopodobniej wymienią go na iPhone'a 15, podczas gdy 10% użytkowników posiadających iPhone'y młodsze niż rok nadal planuje aktualizację.

Podsumowując, zainteresowanie aktualizacją iPhone'a 15 rośnie, przy większym odsetku użytkowników planujących aktualizację w porównaniu z poprzednimi modelami. Chociaż cena dla wielu osób jest odstraszająca, ulepszone funkcje nowych urządzeń, szczególnie w zakresie wydajności aparatu i baterii, budzą zainteresowanie potencjalnych dokonujących modernizacji.

Źródła:

– Roczny raport badawczy Savings.com