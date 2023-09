Wykorzystanie praktyk zawodowych w celu uzupełnienia luki w umiejętnościach cyfrowych

By

Opłata za przygotowanie zawodowe została wprowadzona przez rząd Wielkiej Brytanii w 2017 r., aby umożliwić dużym pracodawcom inwestowanie w szkolenia związane z przygotowaniem zawodowym. Pracodawcy, których pensje przekraczają 3 miliony funtów rocznie, są zobowiązani wpłacać 0.5% całkowitego rocznego wynagrodzenia na fundusz składek. Mogą następnie wykorzystać te fundusze na pokrycie własnych kosztów szkolenia zawodowego i oceny lub przenieść je do innego pracodawcy. Jednakże wszelkie niewykorzystane środki wygasają.

Dostępnych jest wiele standardów przygotowania zawodowego na różnych poziomach, w tym w przypadku zawodów cyfrowych. Instytut Praktyk zawodowych i Edukacji Technicznej (IfATE) udostępnia mapy zawodów, które pomagają pracodawcom w określeniu ścieżek rozwoju i podnoszenia kwalifikacji dla praktykantów. Uniwersytety skupiające się na zawodach, takie jak Buckinghamshire New University (BNU), również weszły na rynek praktyk zawodowych i zawodowych, oferując praktyki w branżach takich jak opieka zdrowotna, policja, inżynieria, biznes i zarządzanie oraz technologie cyfrowe.

Pracodawcy często rekrutują praktykantów na praktyki zawodowe niższego szczebla i oferują im możliwości podniesienia kwalifikacji do pełnych kwalifikacji na poziomie wyższym. Umożliwia to praktykantom uzyskanie pełnego tytułu licencjata w krótszym czasie w porównaniu z tradycyjnymi czterema latami.

Chociaż mogą pojawić się obawy co do odsetka osób kończących praktyki zawodowe, pracodawcy powinni dokładnie rozważyć historię dostawców, których rozważają. Na przykład wskaźnik ukończenia studiów BNU w zakresie praktyk zawodowych w zakresie rozwiązań cyfrowych i technologicznych (BSc) wynosi ponad 90%. Ten konkretny standard praktyk zawodowych obejmuje sześć różnych ścieżek, w tym inżynierię oprogramowania, doradztwo IT, bezpieczeństwo cybernetyczne, tworzenie sieci, analizę danych i analizę biznesową.

Dostawcy szkoleń mogą oferować różne modele dostarczania, takie jak wydanie dzienne lub dostawa blokowa. Mogą również opracowywać dostosowane do indywidualnych potrzeb modele świadczenia usług dla pracodawców, którzy mogą zatrudnić minimalną liczbę praktykantów.

Praktyki zawodowe mogą mieć wpływ na rozwój osobisty. Zapewniają uczniom cenne doświadczenie zawodowe i możliwość uzyskania dyplomu bez zaciągania długów. Praktyki zawodowe nie ograniczają się do absolwentów szkół; przynoszą także korzyści obecnym pracownikom, którzy chcą podnosić kwalifikacje, lub osobom zmieniającym karierę w poszukiwaniu nowych możliwości. Praktyki te wypełniają także lukę w umiejętnościach pomiędzy wykształceniem uniwersyteckim a wymaganiami przemysłu.

Aby skutecznie wykorzystać praktyki zawodowe w celu zmniejszenia luki w umiejętnościach cyfrowych, pracodawcy muszą stworzyć stanowiska praktykantów lub zaoferować obecnym pracownikom szkolenia finansowane z opłat. Powinni także wziąć pod uwagę poziom praktyk zawodowych i konkretne standardy praktyk zawodowych, które odpowiadają ich potrzebom w zakresie siły roboczej.

Aby poruszać się po złożonym świecie praktyk zawodowych, pracodawcy mogą odwołać się do udanych przykładów z innych organizacji. Na przykład Crimson, firma informatyczna z siedzibą w West Midlands, opracowała skuteczny program praktyk zawodowych. Rekrutują absolwentów szkół na praktyki zawodowe na poziomie 4 i oferują im możliwość kontynuowania stażu na stanowisku konsultanta IT. Mają wysoki odsetek praktykantów w swojej firmie i są mocno zaangażowani w pielęgnowanie przyszłych talentów.

Podsumowując, praktyki zawodowe mają potencjał, aby wypełnić lukę w umiejętnościach cyfrowych i przygotować kolejne pokolenie technologów cyfrowych. Wykorzystując opłatę za praktykę zawodową i współpracując z zaufanymi dostawcami szkoleń, pracodawcy mogą zapewnić pracownikom cenne możliwości rozwijania swoich umiejętności i zdobywania doświadczenia zawodowego w zakresie nowych technologii.

