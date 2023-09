Ekran dotykowy iMac G3: niezwykła osobliwość

By

W niedawnym filmie Michaela MJD dokonano fascynującego odkrycia — iMac G3 z 1999 r. z ekranem dotykowym, który reaguje nie tylko na dotyk, ale także na jego nacisk. Tym, co czyni to znalezisko jeszcze bardziej intrygującym, jest naklejka z boku iMaca, wskazująca, że ​​jest to „prototyp inżynieryjny” firmy Elo, oficjalnego „sprzedawcy z wartością dodaną” produktów Apple.

Wypuszczony 3 lat temu iMac G25 był urządzeniem przełomowym pod wieloma względami. Przezroczysty plastik, opływowy kształt i odważne projekty uczyniły z niego ikonę stylu i ugruntowały pozycję Apple w świecie technologii. Zapoczątkowało to także trend przejrzystego projektowania. Elo, firma specjalizująca się w ekranach dotykowych, za zgodą Apple jako sprzedawcy z wartością dodaną przekształciła niektóre komputery iMac w kioski z ekranem dotykowym.

Technologia ekranów dotykowych firmy Elo polegała na umieszczeniu dwóch przetworników na standardowym wyświetlaczu CRT, umożliwiając wprowadzanie danych za pomocą dotyku. Zakłócając fale akustyczne, technologia mogłaby określić współrzędne X/Y, a nawet głębokość nacisku dotyku. Płyta kontrolera zainstalowana z tyłu wyświetlacza przetwarza te informacje i łączy się z komputerem za pomocą wewnętrznie poprowadzonego kabla.

Chociaż Michael MJD jest pod wrażeniem tej technologii, uważa, że ​​standardowy interfejs MacOS 8.6 nie jest idealny do obsługi dotykowej. Małe elementy sterujące na pulpicie i cele myszy utrudniają precyzyjną nawigację. Gdyby ten iMac z ekranem dotykowym został wypuszczony na rynek, prawdopodobnie zawierałby niestandardowe oprogramowanie z większymi, dotykowymi przyciskami.

Koncepcja konwersji ekranów dotykowych innych firm za pośrednictwem sprzedawców z wartością dodaną należy już do przeszłości. Obecny program VAR firmy Apple koncentruje się bardziej na usługach związanych z oprogramowaniem i wsparciu IT dla przedsiębiorstw. Dotykowy iMac G3 stanowi niezwykłą osobliwość i przykład tego, co mogło być.

Źródło:

– Film Michaela MJD na YouTube