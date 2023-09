XDefiant firmy Ubisoft może potencjalnie zostać wydany we wrześniu lub październiku

By

Długo oczekiwana darmowa strzelanka FPS firmy Ubisoft, XDefiant, może ukazać się gdzieś pomiędzy połową września a połową października. Gra niedawno spotkała się z porażką, gdy PlayStation i Xbox odmówiły jej certyfikacji.

Według producenta Marka Rubina proces certyfikacji XDefiant rozpoczął się w lipcu. Jednak w połowie sierpnia do Ubisoftu dotarła rozczarowująca wiadomość, że gra nie przeszła certyfikacji. Oznaczało to, że gra nie mogła zostać wydana do końca sierpnia, jak pierwotnie planowano.

Obecnie Ubisoft pilnie pracuje nad rozwiązaniem błędów związanych ze zgodnością i funkcjonalnością gry. Firma planuje ponowne zgłoszenie XDefiant do certyfikacji w niecałe dwa tygodnie. Jeśli gra przejdzie pomyślnie, może zostać oficjalnie wydana od połowy do końca września.

Rubin wspomniał, że gra ma otrzymać przepustkę warunkową, która będzie wymagała od Ubisoftu wdrożenia łatki pierwszego dnia. W związku z tym wydanie XDefiant jest obecnie przewidywane na początek lub połowę października.

Rubin wyjaśnił, że rozwój XDefiant odszedł od standardowych zasad wydań gier. Gra była prezentowana w wielu fazach beta, dzięki czemu miliony graczy mogły doświadczyć jej przed oficjalną premierą. Ubisoft dokłada wszelkich starań, aby wypuścić grę, gdy tylko będzie gotowa, i będzie w dalszym ciągu informować o postępach w jej tworzeniu.

XDefiant, opracowany przez Ubisoft San Francisco, przyciąga uwagę swoją ekscytującą rozgrywką. Chociaż nadal wymaga dopracowania, podstawowa mechanika została dobrze przyjęta podczas testów beta.

Źródła: Ubisoft, IGN