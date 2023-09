Intel przedstawia Thunderbolt 5: zwiększenie przepustowości w celu szybszego ładowania i zewnętrznych procesorów graficznych

By

Firma Intel wprowadziła niedawno Thunderbolt 5, nowy standard oferujący znaczne zwiększenie przepustowości popularnego złącza. Dzięki Thunderbolt 5 użytkownicy mogą spodziewać się ładowania podłączonych laptopów ze znacznie większą szybkością w porównaniu do swojego poprzednika, Thunderbolt 4. Ponadto Intel widzi potencjał Thunderbolt 5 w zakresie ożywienia wcześniej pomijanego produktu: zewnętrznego procesora graficznego (GPU) dla graczy i kreacje.

Dzięki imponującej przepustowości dwukierunkowej wynoszącej 80 gigabitów, dwukrotnie większej niż w przypadku Thunderbolt 4, Thunderbolt 5 zapewnia także zadziwiającą przepustowość 120 Gb/s dla wyświetlaczy zewnętrznych. Ten trzykrotny wzrost umożliwia użytkownikom zasilanie wielu wyświetlaczy 8K lub jednego wyświetlacza z wyjątkową częstotliwością odświeżania do 540 Hz. To ulepszenie sprawia, że ​​Thunderbolt 5 jest pożądanym wyborem dla osób poszukujących najlepszych monitorów do gier na rynku.

Wyższa prędkość i większa przepustowość Thunderbolt 5 nie tylko korzystnie wpływają na transfer danych, ale także na prędkość ładowania. Urządzenia Thunderbolt 5 mogą dostarczyć do 240 W mocy, co potencjalnie eliminuje potrzebę stosowania oddzielnego portu zasilania w wielu laptopach. To rozwiązanie zapewnia więcej miejsca na dodatkowe porty w obudowie laptopa, zwiększając wygodę i łączność.

Według Jasona Zillera, szefa działu połączeń klienckich firmy Intel, zwiększona przepustowość Thunderbolt 5 może wywołać ponowne zainteresowanie zewnętrznymi kartami graficznymi. W przeszłości ludzie kupowali obudowy zawierające wydajne karty graficzne i zasilacze, aby zwiększyć możliwości graficzne swoich komputerów. Jednak te zewnętrzne procesory graficzne nigdy nie zyskały powszechnej popularności ze względu na ich koszt i nieporęczność. Ziller uważa, że ​​zwiększona wydajność Thunderbolt 5 może przywrócić zewnętrzne procesory graficzne do głównego nurtu, ponieważ podwojenie przepustowości otwiera możliwości poprawy wydajności i rozszerzonych możliwości.

Ziller zasugerował także możliwość wprowadzenia w przyszłości zewnętrznych akceleratorów sztucznej inteligencji, powołując się na rosnące zapotrzebowanie na sztuczną inteligencję w przestrzeni klienckiej. Chociaż oczekuje się, że urządzenia wyposażone w Thunderbolt 5 nie pojawią się na rynku wcześniej niż w 2024 r., konsumenci mogą spodziewać się znacznego wzrostu prędkości i potencjalnego ponownego pojawienia się zewnętrznych procesorów graficznych.

Podsumowując, Intel Thunderbolt 5 oferuje znacznie lepszą przepustowość, pozwalając na szybsze ładowanie i potencjalne ożywienie zewnętrznych procesorów graficznych. Dzięki możliwości zasilania wyświetlaczy o wysokiej rozdzielczości i zapewnianiu zwiększonej mocy, Thunderbolt 5 jest w stanie poprawić komfort użytkowania dla graczy, twórców i każdego, kto szuka szybszych transferów danych. Na pełny potencjał Thunderbolt 2024 i jego wpływ na rynek będziemy musieli jednak poczekać do 5 roku.

Źródła:

– Gracz komputerowy

– Razera

– CalDigit