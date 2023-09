Ponowne odkrycie zapomnianej gry zręcznościowej Nintendo, Sky Skipper

W początkach gier zręcznościowych Nintendo zdarzały się zarówno trafienia, jak i chybienia. Jednak latem 1981 roku Nintendo wypuściło grę, która miała zmienić wszystko – Donkey Kong. Zaprojektowany przez Shigeru Miyamoto, Donkey Kong stał się jedną z najlepiej sprzedających się gier zręcznościowych wszechczasów i przedstawił światu Mario. Jednak wraz z sukcesem Donkey Kong Miyamoto i reżyser Genyo Takeda pracowali nad inną grą zręcznościową, o której prawie zapomniano – Sky Skipper.

Sky Skipper został wydany w ograniczonej liczbie w 1981 roku do testów w japońskich salonach gier, ale reakcja była słaba. Tylko kilka obudów zostało wysłanych do Nintendo of America w celu przetestowania i spotkało się z podobnie letnim przyjęciem. Gra zawierała dwupłatowiec zbierający antropomorficzne karty do gry, unikając gigantycznych goryli, takich jak Donkey Kong. Grafika była imponująca jak na swoje czasy, ale rozgrywka była zagmatwana i niezbyt wciągająca.

Ze względu na słaby odbiór Sky Skipper nigdy nie został oficjalnie wydany, a płytki drukowane szafek zostały ponownie przystosowane do gry Popeye z 1982 roku. Wydawało się, że Sky Skipper został wymazany z istnienia, dopóki kolekcjoner Alex Crowley nie zaintrygował się grą i nie postanowił odkryć jej tajemnic. Znalazł oryginalną płytkę drukowaną (PCB) Sky Skipper, która została przystosowana do obsługi Popeye i kupił ją. Z pomocą swojego przyjaciela Marka Whitinga udało im się dokonać inżynierii wstecznej PCB i ponownie uruchomić Sky Skippera.

Następnie Crowley odtworzył obudowę Sky Skipper przy użyciu starej maszyny Popeye i pomocy Olly Cotton, który odtworzył oryginalną grafikę szafki na podstawie czarno-białej ulotki. Kolejny przełom nastąpił, gdy kolekcjonerka gier arkadowych Whitney Roberts odkryła, że ​​Sky Skipper rzeczywiście był obecny w holu siedziby Nintendo of America. Roberts był w stanie potwierdzić autentyczność Sky Skippera i udostępnić zdjęcia Crowleyowi.

Ponowne odkrycie Sky Skippera było znaczącym momentem dla entuzjastów gier zręcznościowych. Uzupełnia historię wczesnych gier arkadowych Nintendo i pozwala graczom doświadczyć fragmentu historii gier, który kiedyś uważano za utracony.

– Gra zręcznościowa: gra rozgrywana na dużej, publicznie dostępnej maszynie, zwykle spotykanej w salonach gier, restauracjach i innych miejscach rozrywki.

– PCB: płytka drukowana zawierająca elementy elektroniczne umożliwiające uruchomienie gry lub systemu komputerowego.

– Inżynieria wsteczna: proces analizy produktu lub systemu w celu określenia jego projektu lub specyfikacji.

– Zmienione przeznaczenie: zaadaptowanie lub ponowne wykorzystanie czegoś w innym celu.

