EA ogłasza projekt Rene: grę Sims nowej generacji będzie można pobrać bezpłatnie

EA ujawniło nowe szczegóły na temat nadchodzącej gry Sims nowej generacji, o kryptonimie Project Rene. W poście na blogu podczas prezentacji Behind The Sims firma ogłosiła, że ​​gra będzie dostępna do bezpłatnego pobrania. Posunięcie to jest następstwem zeszłorocznego sukcesu bezpłatnej wersji The Sims 4.

Opcja bezpłatnego pobrania Project Rene oznacza, że ​​gracze będą mogli dołączyć, grać i eksplorować grę bez konieczności subskrypcji, zakupu podstawowej gry lub mechaniki energetycznej. EA zamierza ułatwić graczom zapraszanie znajomych lub dołączanie do nich oraz poznawanie nowych funkcji, historii i wyzwań.

Jednakże EA wyjaśniło, że w grze nadal będzie dostępna zawartość i pakiety do kupienia, podobnie jak w The Sims 4. Jednak struktura cen i sposób sprzedaży tych przedmiotów mogą różnić się od obecnej gry. EA podało przykład dodania podstawowej pogody jako darmowej funkcji dla wszystkich, podczas gdy przyszłe pakiety mogą skupiać się na konkretnych tematach, takich jak sporty zimowe czy zawody.

Wydanie Project Rene nie oznacza końca wsparcia dla The Sims 4. EA planuje w najbliższej przyszłości nadal dostarczać aktualizacje i nową zawartość dla społeczności The Sims 4.

Choć nie ogłoszono żadnej konkretnej daty premiery, EA pracuje nad bardziej przejrzystym procesem rozwoju Project Rene. Firma ujawniła wcześniej, że gra będzie oferować zarówno rozgrywkę solo, jak i w trybie wieloosobowym, a więcej informacji na temat komponentu wieloosobowego zostanie ujawnionych w dalszej części roku.

Źródło: [The Verge](źródło)