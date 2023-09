Pierwszy potomek przedstawia nową bohaterkę, Sharen Julię: półkobietę, pół-maszynową zabójczą zabójczynię

Nadchodząca strzelanka z łupami firmy Nexon, The First Descendant, wywołała wiele szumu wśród graczy. Ta gra nowej generacji, oparta na silniku Unreal Engine 5, zostanie wydana na PC, PS5 i Xbox Series X|S. Niedawno zaprezentowano nową bohaterkę o imieniu Sharen Julicia, która w zwiastunie przedstawiającym rozgrywkę prezentuje swoje śmiercionośne zdolności.

Sharen Julicia, fascynująca postać pół kobiety, pół maszyny, wnosi do The First Descendant wyjątkowy styl gry. Jej biegłość polega na walce na bliskim dystansie, co czyni ją idealnym wyborem dla graczy preferujących agresywną taktykę. Sharen wykorzystuje kamuflaż zarówno do dyskretnych podejść, jak i do szybkiego odwrotu, pozwalając jej niezauważenie zbliżyć się do wrogów.

Jedna z pasywnych umiejętności Sharen, Zabójca, pozwala jej zadawać zwiększone obrażenia wrogom, którzy nie są jej celem. Ta umiejętność dodatkowo wzmacnia jej zabójczy wpływ na polu bitwy. Dodatkowo Sharen posiada szereg aktywnych umiejętności, które zwiększają jej potencjał ofensywny. Jej Odcinający Promień wyzwala atak wiązką elektryczną, który nie tylko zadaje obrażenia, ale także nakłada na cele efekt Porażenia prądem elektrycznym.

Inną aktywną umiejętnością, którą posiada, jest Aktywny Kamuflaż, który ukrywa jej obecność, dopóki nie wykona ataku. Ta technika uruchamia tryb Zasadzki po zakończeniu kamuflażu, zwiększając obrażenia jej następnego uderzenia. Ponadto Sharen może używać Shock Nuts, materiałów wybuchowych ogłuszających jej przeciwników, oraz Flash Daggers, które wystrzeliwują wiele pocisków w kierunku wrogów znajdujących się w jej zasięgu celowania. Te sztylety zadają obrażenia wybuchowe i wywołują efekt porażenia prądem elektrycznym.

First Descendant obiecuje zapewnić ekscytującą rozgrywkę i intensywne bitwy, a Sharen Julicia dodaje do gry kolejny ekscytujący aspekt. Gracze mogą spodziewać się pełnego akcji doświadczenia z tą śmiercionośną pół-kobietą, pół-maszynową zabójczynią. Czekajcie na nowe, ekskluzywne nagrania z rozgrywki, gdyż IGN wkrótce ujawni więcej szczegółów na temat Pierwszego Następcy.

Definicje:

– Looter shooter: podgatunek gier wideo łączący elementy grabieży i strzelania, w których gracze zbierają broń, amunicję i sprzęt podczas walki.

– Unreal Engine 5: najnowocześniejszy silnik do tworzenia gier stworzony przez Epic Games.

– Efekt porażenia prądem: mechanika rozgrywki, która zadaje dodatkowe obrażenia lub efekty statusu celom trafionym atakiem elektrycznym.

Źródła:

– Ryan McCaffrey, redaktor naczelny zapowiedzi IGN oraz gospodarz programu Xbox i wywiadu.