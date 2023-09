Barbie: gadżety filmowe, którym nie możesz się oprzeć

Film Barbie Grety Gerwig odniósł ogromny sukces, urzekając widzów w każdym wieku eksploracją kobiecości i dążeniem do perfekcji. Jeśli jesteś fanem filmu, z przyjemnością dowiesz się, że w sprzedaży dostępnych jest wiele gadżetów z motywem Barbie. Od ścieżek dźwiękowych i odzieży po kolekcjonerskie lalki i akcesoria do gier – każdy znajdzie coś dla siebie.

Możesz kupić cyfrową kopię filmu lub zamówić w przedsprzedaży wersję fizyczną. Wypożyczenie filmu kosztuje 24.99 dolarów, natomiast zakup kosztuje 29.99 dolarów. Warto zauważyć, że film kwalifikuje się do programu Movies Anywhere, co pozwala na oglądanie go na dowolnej platformie biorącej udział w programie.

Jeśli chcesz dodać coś do swojej kolekcji Barbie, możesz zamówić w przedsprzedaży film Barbie na Blu-ray 4K UHD. Data premiery nie jest jeszcze ustalona, ​​ale filmy w formacie fizycznym stają się dostępne zwykle w ciągu kilku tygodni od wersji cyfrowej.

Fani postaci granej przez Ryana Goslinga, Kena, mogą się cieszyć z premiery kolekcjonerskiej lalki Kena Barbie The Movie. Ta lalka ubrana w kultową czarną kamizelkę z frędzlami i płaszcz ze sztucznego futra może być Twoja za 75 dolarów. Dostępny jest nawet w kolekcjonerskim opakowaniu z filmem Barbie. Datę premiery tej pozycji ustalono na 31 stycznia 2024 r.

Album Barbie, zawierający utwory Ryana Goslinga, Lizzo i nie tylko, jest dostępny na winylu. Możesz wybierać pomiędzy różowym winylem lub mlecznym przezroczystym winylem Amazon Exclusive, oba są obecnie w sprzedaży.

Dla entuzjastów gier dostępne są kontrolery z motywem Barbie. Możesz wybrać kontroler Deep Pink Xbox lub kontroler Nova Pink PS5, aby dodać odrobinę magii Barbie do swojej konfiguracji gier.

Jeśli chcesz pokazać swoją energię Kena, możesz zamówić w przedsprzedaży bluzę z kapturem „I Am Kenough” firmy Mattel. Ta bluza z kapturem jest wykonana z przytulnego materiału i kosztuje 60 dolarów, a wysyłka nastąpi 10 października lub wcześniej. Mattel oferuje także inne ubrania z kolekcji „I Am Kenough”, w tym czapki i bluzy z kapturem.

Dla tych, którzy chcą udekorować swoją przestrzeń życiową, Mattel oferuje szeroką gamę wydruków na płótnie z motywami filmowymi Barbie. Dzięki tym wydrukom, w cenie 40 dolarów za sztukę, możesz wyrazić swoją miłość do Barbie.

Dzięki tak wielu opcjom do wyboru fani Barbie mogą w pełni zanurzyć się w świecie filmu. Niezależnie od tego, czy chodzi o przedmioty kolekcjonerskie, modę czy dekoracje, nie brakuje sposobów na uczczenie Barbie: Film.

Źródło: IGN – Hannah Hoolihan (niezależna pisarka)