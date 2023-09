Porsche 2023 Carrera T 911: marzenie purysty

By

Porsche 2023 Carrera T 911 imponuje entuzjastom samochodów swoim genialnym podwoziem, precyzyjnym układem kierowniczym i brakiem wzdęć. Model ten, dostępny w oszałamiającym kolorze Gulf Blue, jest marzeniem purystów, ponieważ łączy w sobie funkcje zorientowane na wydajność ze środkami zmniejszającymi wagę.

Jedną z wyróżniających się cech Carrery T jest sportowe, aktywne zawieszenie PASM, które zapewnia dynamiczną jazdę. Dodatkowo w wyposażeniu standardowym znajduje się tylny mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu z wektorowaniem momentu obrotowego i aktywny sportowy układ wydechowy, co jeszcze bardziej zwiększa osiągi samochodu.

Wewnątrz kabiny Carrera T oferuje rozsądną konstrukcję, chociaż wysiłki mające na celu zmniejszenie masy spowodowały, że wnętrze stało się nieco głośniejsze. W ramach działań mających na celu zmniejszenie masy tylne siedzenie zostało usunięte, ale można je ponownie dodać bezpłatnie dla tych, którzy potrzebują dodatkowego siedzenia.

Carrera T jest standardowo wyposażona w siedmiobiegową manualną skrzynię biegów, ale opcjonalnie dostępna jest ośmiobiegowa automatyczna skrzynia biegów PDK. Dzięki tym opcjom układu napędowego Carrera T zapewnia imponujące osiągi, przyspieszając od 0 do 60 mil na godzinę w 4.3 sekundy w przypadku manualnej skrzyni biegów i 3.8 sekundy w przypadku PDK.

Pomimo swoich osiągów, Carrera T została zaprojektowana jako samochód sportowy do codziennego użytku. Oferuje bardziej komfortowe i praktyczne wrażenia z jazdy w porównaniu z innymi wariantami 911. Oznacza to, że właściciele chętniej będą cieszyć się swoją Carrerą T na co dzień, zamiast trzymać ją w garażu.

Podsumowując, Porsche 2023 Carrera T 911 to model specjalny przeznaczony dla purystów, którzy poszukują precyzji, wydajności i dynamicznych wrażeń z jazdy. Dzięki imponującym funkcjom i efektownemu designowi Carrera T z pewnością przyciągnie uwagę zarówno na drodze, jak i na torze.

