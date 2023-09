Rok technologiczny rozpoczyna się wydarzeniem Apple i konferencją Dreamforce

Drugi tydzień września wyznacza początek nowego roku technologicznego, a ważne wydarzenia, takie jak wydarzenie Apple dotyczące iPhone'a i konferencja Salesforce Dreamforce, nadają ton branży. Wydarzenia te sygnalizują także początek sezonu konferencji technicznych, którego wydarzenia zaplanowano dla firm Meta Platforms, Microsoft i Oracle.

Bardzo oczekiwanym wydarzeniem jest pierwsza oferta publiczna Arm Holdings, która ma wycenić projektanta chipów na 50–54.5 miliarda dolarów. Ta oferta publiczna, wraz z planowaną ofertą publiczną startupu dostawczego Instacart, może ożywić uśpiony rynek technologicznych ofert publicznych. Stawka jest w tym roku wysoka, ponieważ spory prawne, warunki makroekonomiczne, wojna handlowa z Chinami i wyzwania regulacyjne wzbudziły obawy.

Wydarzenia tygodnia podkreślają zarówno możliwości, jak i problemy w branży technologicznej. IPO Arma pokazuje siłę technologii i sztucznej inteligencji, a sprawa Google-DoJ budzi obawy co do siły, jaką dysponuje kilka firm. Departament Sprawiedliwości twierdzi, że Google nielegalnie wykorzystywał umowy z producentami telefonów i przeglądarek internetowych w celu zmonopolizowania rynku wyszukiwarek.

W międzyczasie zbiera się panel Senatu, aby omówić odpowiedzialne wykorzystanie sztucznej inteligencji i opracowywane jest ponadpartyjne ustawodawstwo regulujące sztuczną inteligencję. Nawet giganci technologiczni, tacy jak Apple i Salesforce, nie są odporni na wyzwania – Apple stoi w obliczu problemów z przychodami i sprzedażą, a Salesforce rozważa przeniesienie Dreamforce ze względu na obawy związane z używaniem narkotyków i bezdomnością w San Francisco.

Głównym problemem pojawiającym się w krajobrazie technologicznym jest sztuczna inteligencja. Zamknięty charakter dyskusji i możliwość przejęcia regulacji przez dominujących graczy w branży rodzą pytania o uczciwość regulacji. Jednakże zaangażowanie Departamentu Sprawiedliwości dodaje powagi sprawie.

Ogólnie rzecz biorąc, ten wypełniony po brzegi tydzień technologii przygotowuje grunt dla branży technologicznej w nadchodzącym roku, oferując szereg możliwości, wyzwań i problemów regulacyjnych.

