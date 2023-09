W Dying Light 2 wprowadzamy punkty DL w walucie premium za zakupy w grach

By

W najnowszej aktualizacji Dying Light 2, długo oczekiwanej kontynuacji popularnej gry Dying Light, wprowadzono nową walutę premium w grze zwaną punktami DL. Gracze mogą teraz używać tych punktów do zakupu pakietów skórek bez konieczności opuszczania gry.

Choć oryginalne Dying Light również zawierało mikrotransakcje, to odbywały się one za pośrednictwem konkretnych witryn sklepowych właścicieli platform, takich jak Sony czy Valve. Techland, twórca gry Dying Light 2, stwierdził, że używanie punktów DL jako wyłącznej waluty za zakupy w grach „ułatwia nam życie”. Posunięcie to eliminuje również potrzebę tworzenia oddzielnych pakietów dla sklepów platformy.

Obecnie gracze mają możliwość wydawania prawdziwych pieniędzy, aby nabyć pakiety punktów DL w sklepach PlayStation i Xbox. Jednakże Techland ogłosił, że po pełnym wdrożeniu punktów DL pakiety zostaną usunięte z PlayStation Store.

Pojawiły się pytania dotyczące terminu wprowadzenia DL Points i niedawnego przejęcia większościowego akcji Techland przez technologicznego giganta Tencent. Techland wyjaśnił, że te dwa wydarzenia nie są ze sobą powiązane i że wdrożenie punktów DL zostało opóźnione ze względu na wymagany czas produkcji.

Dzięki punktom DL gracze mają teraz wygodny i bezproblemowy sposób dokonywania zakupów w grze bez konieczności opuszczania wciągającego świata Dying Light 2. Ten nowy system waluty premium oferuje graczom możliwość nabycia pakietów skórek po lepszej cenie, zwiększając ich ogólne wrażenia z gry.

