Mówi się, że Nintendo Switch 2 będzie oferować lepszą wydajność i krótsze czasy ładowania

W dalszym ciągu krążą pogłoski o długo oczekiwanym Nintendo Switch 2, a na światło dzienne wychodzą nowe szczegóły na temat jego wydajności i funkcji. Wiarygodne źródła podają, że konsola miała tajny pokaz na targach Gamescom w sierpniu, a teraz trzecie źródło potwierdziło te twierdzenia i dodało dodatkowe informacje.

Według doniesień Eurogamer i VGC, według plotek na Switchu 2 będzie można uruchomić „The Legend of Zelda: Breath of the Wild” przy wyższej liczbie klatek na sekundę i rozdzielczości, co brzmi obiecująco dla fanów popularnej gry. Nate The Hate, wcześniej wiarygodny informator Nintendo, również potwierdził te twierdzenia i ujawnił więcej szczegółów, które usłyszał na temat konsoli.

Godną uwagi poprawą, o której wspomniał Nate The Hate, jest znaczne skrócenie czasu ładowania. Twierdzi, że nowy sprzęt umożliwił niemal natychmiastowe ładowanie gier, szczególnie podczas uruchamiania z menu głównego. Jest to znacząca poprawa w porównaniu do oryginalnego Switcha, którego czas ładowania wynosił około 30 sekund.

Jeśli chodzi o wydajność, Nate The Hate twierdzi, że „Breath of the Wild” na Switchu 60 działało w 4 klatkach na sekundę w rozdzielczości 2K. Wspomniał też, że konsola oferuje zaawansowane możliwości śledzenia promieni, podobne do tych dostępnych na PlayStation 5 i Xbox Series X/S mogą osiągnąć. Wyjaśnia jednak, że oczekuje się, że całkowita moc Switcha 2 będzie niższa niż Xbox Series S.

Aby to zrekompensować, Switch 2 może wykorzystywać nową technologię zwaną DLSS (superpróbkowanie głębokiego uczenia), która może symulować rozdzielczość 4K na urządzeniach o niższym poborze mocy. Może to zapewnić wrażenia wizualne porównywalne z natywnym 4K, przy jednoczesnym zachowaniu wydajności.

Chociaż nadal nie ma pewności co do wstecznej kompatybilności Switch 2 i dat oficjalnych ujawnień/premier, Nate The Hate sugeruje, że następna edycja Nintendo Direct zostanie wyemitowana za około trzy dni, prawdopodobnie 14 września. Należy zauważyć, że Nintendo Directs zazwyczaj odbywają się w Czwartki.

Podsumowując, plotki o funkcjach Nintendo Switch 2 wskazują na lepszą wydajność, skrócony czas ładowania i potencjalne wykorzystanie technologii DLSS. Fani z niecierpliwością czekają na dalsze aktualizacje Nintendo dotyczące tej wyczekiwanej konsoli.

