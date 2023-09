Steam świętuje 20. rocznicę: od kontrowersji do dominacji w branży gier

Steam, popularna platforma cyfrowej dystrybucji gier wideo, obchodzi swoje 20-lecie. Uruchomiony 12 września 2003 r. Steam początkowo spotkał się z ostrą reakcją graczy na PC, którzy postrzegali go jako zagrożenie dla przeglądarek serwerów dla wielu graczy i dysków fizycznych. Jednak wypuszczenie przez Valve gry Half-Life 2, która wymagała do działania Steama, okazało się ogromnym sukcesem i utorowało drogę do dominacji Steam w branży.

Pomimo początkowego sceptycyzmu wydawcy gier w końcu docenili wartość Steam i jego ogromnej bazy użytkowników. Obecnie główni wydawcy, tacy jak EA, Ubisoft, Microsoft, Sony, Square Enix, a nawet Blizzard, uznali Steam za de facto platformę gier na komputery PC. Nawet Epic Games ze swoim Epic Games Store usiłuje konkurować z dynamiką Steam, pomimo rozdawania milionów dolarów w darmowych grach.

Ostatecznym celem Valve we współpracy ze Steam było zapewnienie każdemu twórcy gier platformy umożliwiającej bezpośrednie dotarcie do graczy i budowanie grona odbiorców. Z biegiem lat Steam stał się popularną platformą do odkrywania gier niezależnych, oferując wygodne miejsce do kupowania i grania w gry ze stałą wyprzedażą i nowymi funkcjami.

W czasie pandemii popularność Steama wzrosła – w styczniu zalogowało się jednocześnie 10 milionów graczy. Co więcej, niedawne ogłoszenie Valve dotyczące urządzenia przenośnego do gier Steam Deck wniosło świeże emocje na platformę i poprawiło jej interfejs użytkownika.

Gdy Steam świętuje swoje 20. urodziny, przekształcił się z kontrowersyjnego narzędzia DRM w ukochany dom gier dla milionów graczy PC. Pomimo początkowych wyzwań Steam stał się symbolem kwitnącego krajobrazu dystrybucji cyfrowej w branży gier.

