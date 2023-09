Wsparcie modowania dla Starfield pojawi się w 2023 roku, mówi Todd Howard

By

Reżyser gry Todd Howard potwierdził, że oficjalne narzędzia do modowania dla Starfield, niezwykle udanej gry RPG typu open space opracowanej przez Bethesda Game Studios, będą dostępne w 2023 roku. W wywiadzie dla japońskiej publikacji Famitsu Howard wyraził znaczenie modów dla studia i zapewnił fanów, że obsługa modów zostanie wdrożona w znaczący sposób.

Bethesda Game Studios ma historię wprowadzania obsługi modowania do swoich gier po ich pierwszym wydaniu. Na przykład Fallout 4 otrzymał oficjalne wsparcie w zakresie modów rok po premierze. Howard potwierdził podczas Reddit AMA w listopadzie 2021 r., że Starfield będzie postępować według tego samego schematu, spełniając obietnicę studia dotyczącą zapewnienia pełnej obsługi modów do gry.

Społeczność modderska była istotną częścią gier Bethesdy przez ostatnie dwie dekady i Howard wyraził wdzięczność za jej wkład. Ma nadzieję, że więcej modderów zamieni swoją pasję w karierę i wierzy, że nadchodzące wsparcie modów dla Starfield umożliwi twórcom właśnie to.

Starfield odniosło ogromny sukces od czasu swojej premiery 6 września na PC i konsole Xbox. W grę zaangażowało się ponad sześć milionów graczy, w tym ponad 330,000 XNUMX jednocześnie grających na platformie Steam, co przekroczyło rekord ustanowiony przez The Elder Scrolls V: Skyrim. Należy jednak zaznaczyć, że Starfield dostępne jest w ramach subskrypcji Xbox Game Pass, co mogło mieć wpływ na wysoką liczbę graczy.

Źródło: Famitsu, PCGamesN, Reddit AMA

Definicje:

– Narzędzia do modowania: narzędzia programowe dostarczane przez twórców gier, które umożliwiają użytkownikom modyfikowanie lub dostosowywanie aspektów gry, takich jak grafika, mechanika rozgrywki i interfejs użytkownika.

– Obsługa modów: wdrożenie i dostępność narzędzi do modowania gry, umożliwiających graczom tworzenie i udostępnianie modyfikacji.

– Równocześni gracze: liczba graczy aktywnie grających w grę w tym samym czasie.

