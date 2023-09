Zrozumienie fizyki wirusowego klipu ziemniaczanego Starfield

By

W zeszłym tygodniu w sieci pojawił się klip wideo przedstawiający gracza Starfield wpychającego 20,000 XNUMX ziemniaków do kokpitu swojego statku. Choć śmiałość takiego wyczynu przyciągnęła uwagę, prawdziwa fascynacja polega na tym, że wszystkie te ziemniaki „mają fizykę”. Ale co to znaczy, że coś „posiada fizykę”? Dlaczego ludzie są tak zdumieni stosem przewracających się ziemniaków w grze o eksploracji kosmosu?

Aby zrozumieć to zjawisko, skontaktowaliśmy się z kilkoma twórcami gier w celu uzyskania informacji. Nikita Luzhanskyi, programista Unreal Engine, wyjaśniła, w jaki sposób obliczane są kolizje między obiektami w grach. Zasadniczo, gdy w prawdziwym życiu zderzają się dwa obiekty, w grę wchodzi fizyka. Jednak w przestrzeniach wirtualnych komputery potrzebują czasu, aby obliczyć fizykę każdego obiektu. Im więcej obiektów w miksie, tym więcej potrzeba obliczeń, co komplikuje sprawę.

Luzhanskyi podkreślił również, że gry działają z określoną liczbą klatek na sekundę, np. 60 klatek na sekundę (fps). W ciągu każdej sekundy silnik gry przetwarza dane wejściowe, stosuje je do świata gry, oblicza interakcje obiektów i renderuje obraz na ekranie. Im więcej obiektów, tym więcej kontroli musi wykonać silnik, aby zapewnić realistyczne interakcje. Jednak przekroczenie górnego limitu liczby klatek na sekundę może spowodować spowolnienie gry, co jest niepożądane dla graczy.

Obliczanie ruchu obiektów w grze wymaga użycia wielu algorytmów do obliczenia małych ruchów pomiędzy taktami lub odstępami czasu. Pod uwagę brane są takie czynniki jak przyspieszenie, prędkość i kolizje. Osiągnięcie realistycznych kolizji z setkami lub tysiącami obiektów wymaga wydajnego i szybkiego kodu.

Geniusz klipu do ziemniaków Starfield polega na tym, że pomimo zderzenia 20,000 20,000 ziemniaków ze sobą, podłogą i ruchomymi drzwiami, zachowują się one jak prawdziwe ziemniaki. Liam Tart, główny artysta w Unknown Worlds, wyjaśnia, że ​​chociaż ziemniaki mogą wydawać się nieruchome, w rzeczywistości przez cały czas symulują fizykę. Zwykle, gdy przedmioty znajdują się w bliskiej odległości, kolizje powodują podskakiwanie i chybotanie, jednak ziemniaki w klipsie poruszają się delikatnie tylko wtedy, gdy drzwi się otwierają. Udało się symulować ponad XNUMX XNUMX ziemniaków bez znacznego spadku liczby klatek na sekundę to imponujące wyczyn.

Megan Fox, założycielka Glass Bottom Games, jeszcze bardziej podkreśla potencjalne wyzwania, jakie mogły wyniknąć z tej symulacji. Wyjaśnia różnicę pomiędzy fizyką procesora działającego w komputerze, a fizyką procesora graficznego działającego na karcie graficznej. Podczas gdy fizyka procesora graficznego jest bardziej odpowiednia do samodzielnych symulacji, fizyka procesora jest lepsza do interaktywnych symulacji obejmujących interakcje graczy. Fakt, że symulacja ziemniaka została przeprowadzona przy użyciu fizyki procesora, dodaje klipowi inspirującego charakteru.

Podsumowując, wirusowy klip ziemniaczany Starfield prezentuje zawiłości symulacji fizyki w grach. Sama liczba zaangażowanych ziemniaków stanowiła wyzwanie pod względem mocy obliczeniowej i optymalizacji kodu. Fakt, że ziemniaki zachowywały się jak prawdziwe ziemniaki pomimo wirtualnego środowiska, sprawia, że ​​ten klip jest naprawdę niesamowity.

Źródła:

– John Linneman z Digital Foundry, cytowany w artykule źródłowym

– Nikita Luzhanskyi, programista Unreal Engine w Pingle Studio

– Liam Tart, główny artysta w Unknown Worlds

– Megan Fox, założycielka Glass Bottom Games [wywiad IGN]