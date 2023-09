Nierealistyczny brak psów w Starfield: fani chcą swoich futrzanych przyjaciół

By

Starfield, najnowszy hit Bethesdy, zebrał zarówno pochwały, jak i krytykę. Jednak jednym z aspektów, który nawet fani gry uważają za kłopotliwy, jest brak psów. Użytkownik Reddita u/Hbimajorv wyraził swoje niezadowolenie, twierdząc, że brak psów jest najbardziej nierealistyczną częścią Starfield.

Zgodnie z opisem przedmiotu w grze, niektóre rasy psów są uważane za wymarłe. To wyjaśnienie skłoniło fanów do spekulacji, że wszystkie koty i psy spotkał ten sam los. u/Hbimajorv twierdzi, że jest to nierealne, ponieważ ludzie zawsze dokładali wszelkich starań, aby chronić swoje zwierzęta i opiekować się nimi, nawet w tragicznych okolicznościach.

Fani w komentarzach zgodzili się z u/Hbimajorv, stwierdzając, że brak zwierząt psuje im immersję. Uważają, że gracze powinni mieć możliwość uratowania psów przed wyginięciem, biorąc pod uwagę silną więź łączącą ludzi z ich czworonożnymi towarzyszami.

Co ciekawe, chociaż brak psów jest poważnym problemem, niektórzy fani zauważyli również brak kotów w Starfield. Wczesne materiały marketingowe przedstawiające koty doprowadziły do ​​spekulacji, że mogły one zostać całkowicie usunięte z gry.

Podsumowując, brak psów w Starfield jest punktem spornym wśród fanów. Wielu uważa to za nierealne, biorąc pod uwagę więź między ludźmi i ich zwierzętami. Chociaż gra oferuje wyjaśnienie ich nieobecności, nie zaspokaja pragnienia fanów, aby mieć swoich futrzanych przyjaciół u boku w wirtualnym wszechświecie.

Źródła: Reddit, Bethesda.