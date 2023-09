MTV współpracuje ze Snapchatem, aby zintegrować doświadczenia AR podczas głosowania w nagrodach Video Music Awards

By

MTV połączyło siły ze Snapchatem, aby umożliwić użytkownikom głosowanie na kategorię podczas nadchodzących nagród Video Music Awards (VMA) za pomocą obiektywów Snapchat wykorzystujących technologię AR. Wykorzystując zestaw aparatu Snap firmy MTV, MTV zamierza włączyć rzeczywistość rozszerzoną (AR) do ceremonii rozdania nagród.

Po wyłonieniu trzech finalistów w kategorii Najlepszy nowy artysta użytkownicy Snapchata będą mogli oddać swoje głosy za pomocą specjalnego obiektywu stworzonego przez Saucealitos. Sygnalizując swój wybór jednym, dwoma lub trzema palcami, użytkownicy mogą wybrać artystę, na którego chcą oddać głos. Choć nie jest pewne, jaki wpływ będzie miało głosowanie na Snapchacie na ostateczny wynik, liczy się każdy głos.

Podczas transmisji na żywo z VMA MTV planuje wyświetlać przez cały czas trwania wydarzenia AR Moonperson z selfie przesłanymi przez fanów. W ramach nostalgii MTV poprosiło widzów o wcześniejsze przesyłanie selfie w tradycyjnym formularzu.

Aby jeszcze bardziej zaangażować widzów, poszczególne osoby mogą doświadczyć efektu AR Moonperson, wyświetlając go we własnych domach. Wybierając selfie z rolki aparatu, mogą zobaczyć unoszącą się w powietrzu Księżycową Osobę z własną twarzą widoczną w wizjerze.

Użytkownicy Snapchata będą mieli dostęp do tych rozwiązań AR od 11:12 ET 8 września, kilka godzin przed rozpoczęciem VMA o XNUMX:XNUMX ET.

Podczas gdy poprzednie gale VMA MTV odnotowały 40.1 miliona interakcji na popularnych platformach mediów społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram, Twitter i YouTube, na liście nie było Snapchata. Jednak MTV przyznało, że Snapchat jest odpowiedni dla docelowej grupy odbiorców, czyli osób w wieku od 13 do 24 lat.

Współpraca z MTV oznacza oficjalne wejście Snapchata w przestrzeń rozdania nagród za pomocą zestawu Camera Kit. Wcześniej Snap współpracował z różnymi festiwalami muzycznymi, artystami odbywającymi trasy koncertowe i turniejami sportowymi, aby przedstawiać fanom doświadczenia AR. Na przykład drużyna piłkarska LA Rams wykorzystała technologię Snapchata na stadionie, aby wyświetlić kibiców na dużym ekranie.

Koncentracja Snapa na markowych rozwiązaniach z zakresu aparatów opartych na rzeczywistości rozszerzonej staje się coraz bardziej widoczna. Oprócz współpracy z festiwalami muzycznymi firma uruchomiła AR Enterprise Services (ARES) oferujące narzędzia takie jak AR Try-On i przeglądanie produktów 3D. Snap wprowadził także AR Mirrors, umożliwiając markom integrację swojej technologii z przestrzeniami fizycznymi.

