Dołącz do nas w Harrison Park Seniors Centre w każdą środę rano na zabawną i delikatną sesję ćwiczeń zwaną Beginners Yoga. Zajęcia te są przeznaczone specjalnie dla seniorów i uwzględniają ich wyjątkowe potrzeby i możliwości. Niezależnie od tego, czy jesteś początkujący, czy masz już doświadczenie z jogą, zapraszamy do przyłączenia się do nas.

Atmosfera w Centrum Seniorów Harrison Park jest zawsze przyjazna i serdeczna. To świetna okazja, aby poznać podobnie myślących ludzi, którzy chcą aktywnie spędzać czas i dobrze się bawić. W zajęciach może wziąć udział każdy, kto ukończył 55. rok życia, nie jest wymagane żadne wcześniejsze doświadczenie.

Aby wziąć udział w zajęciach, należy wpłacić opłatę w wysokości 2 zł, pobieraną w dniu zajęć. Opłata ta pomaga pokryć koszty prowadzenia programu i gwarantuje, że będzie on dostępny dla każdego. Zajęcia trwają od 10:00 do 12:00, co daje uczestnikom wystarczająco dużo czasu na wykorzystanie różnorodnych ćwiczeń i technik relaksacyjnych.

Jeśli szukasz sposobu, aby odwdzięczyć się swojej społeczności, w Harrison Park Seniors Centre dostępne są możliwości wolontariatu. Zawsze szukają oddanych osób, które mogą pomóc w różnych działaniach i programach. Jeśli jesteś zainteresowany, zadzwoń pod numer 289/259-2862, aby uzyskać więcej informacji.

Joga dla początkujących dla seniorów w Harrison Park Seniors Center zapewnia holistyczne podejście do dobrego samopoczucia dla osób starszych. Jest to okazja do poprawy siły, elastyczności i równowagi, przy jednoczesnym wspieraniu dobrego samopoczucia psychicznego i emocjonalnego. Regularne ćwiczenia są niezbędne do utrzymania zdrowego stylu życia, a zajęcia te zapewniają seniorom bezpieczne i wspierające środowisko do angażowania się w aktywność fizyczną.

Źródła: Centrum Seniorów Harrison Park

Definicje:

– Joga dla początkujących: praktyka jogi zaprojektowana specjalnie dla osób, które dopiero zaczynają przygodę z jogą i mogą wymagać modyfikacji.

– Seniorzy: osoby w wieku 55 lat i starsze.

– Wolontariat: oferowanie własnego czasu i usług w celu pomocy w różnych działaniach lub programach bez wynagrodzenia pieniężnego.