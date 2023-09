Niskie ceny w historii nowego 15-calowego MacBooka Air M2 firmy Apple i nie tylko

By

Jeśli szukasz nowego MacBooka lub iPada Pro, obecnie dostępnych jest kilka świetnych ofert. Nowy 15-calowy MacBook Air M2 firmy Apple jest obecnie w sprzedaży za rekordowo niską cenę 1,299 dolarów, czyli o 200 dolarów niższą od zwykłej ceny. Model ten ma pojemność 512 GB, 15.3-calowy wyświetlacz Liquid Retina, wydajność Apple Silicon i baterię wystarczającą na 18 godzin. Oszczędności dotyczą także modelu 256 GB, który jest teraz dostępny w cenie 1,099 dolarów.

Dla użytkowników iPada Pro 11-calowa klawiatura Magic Keyboard firmy Apple jest obecnie przeceniona do 209.99 dolarów z 299 dolarów. Ta klawiatura jest kompatybilna ze wszystkimi najnowszymi iPadami Apple, w tym z serią M2 i M1, a także najnowszym iPadem Air. Zapewnia lepszą wygodę pisania dzięki podświetlanym klawiszom i wbudowanemu gładzikowi. Klawiatura łączy się z iPadem za pomocą Apple Smart Connector, eliminując potrzebę ładowania i łączności Bluetooth.

Jeśli szukasz przenośnej ładowarki, UGREEN wypuścił nowy Power Bank MagSafe o pojemności 10,000 7.5 mAh. Ten power bank jest wyposażony w cewkę MagSafe i może zapewnić prędkość ładowania 15 W dla iPhone'ów i 48.99 W dla urządzeń z Androidem. Posiada również dwa dodatkowe porty do ładowania innych urządzeń. Power bank jest obecnie w sprzedaży za 70 dolarów, w porównaniu z XNUMX dolarów.

Oferty te zapewniają ogromne oszczędności na najnowszych urządzeniach i akcesoriach Apple, dzięki czemu jest to idealny moment na unowocześnienie technologii. Nie przegap tych zniżek!

