Uzyskaj do 1,000 USD rabatu na serię Galaxy Tab S9 firmy Samsung

Trwa Tydzień Odkryć firmy Samsung, podczas którego firma Samsung oferuje niesamowite oferty na swoje najnowsze gadżety. Jedną z ofert, na którą warto zwrócić uwagę, jest promocja na serię Galaxy Tab S9, idealną, jeśli potrzebujesz większego ekranu do codziennych zadań.

Dzięki tej promocji Samsung obniża ceny nawet o 1,000 dolarów. Największa zniżka jest dostępna dla Galaxy Tab S9 Ultra – aż o 1,000 dolarów zniżki. Galaxy Tab S9+ jest przeceniony o 920 dolarów, a najmniejszy Galaxy Tab S9 – o 770 dolarów.

Aby skorzystać z pełnej zniżki, musisz wymienić urządzenie. Samsung oferuje najwyższą wartość wymiany wynoszącą 800 dolarów za Galaxy Tab S8 Ultra i Galaxy Tab S9+. Pozostałe dwa modele Tab S8 można kupić taniej o 700 dolarów, a starszy Galaxy Tab S7 wyceniono na 500 dolarów. Wartości wymiany Tab S9 nieznacznie spadają, ale nadal możesz zaoszczędzić dużo, wymieniając swoje stare urządzenie.

Oprócz rabatu przy wymianie, Samsung oferuje bezpłatną aktualizację pamięci. Oznacza to, że pojemność wszystkich modeli Tab S9 zostanie podwojona – najmniejszy Tab S9 zwiększy się ze 128 GB do 256 GB, a Tab S9+ i Tab S9 Ultra – z 256 GB do 512 GB. Tab S9 Ultra może nawet przeskoczyć do 16 GB pamięci RAM i 1 TB pamięci, podczas gdy Tab S9 otrzymuje rozszerzenie pamięci RAM z 8 GB do 12 GB. Te ulepszenia pamięci masowej i pamięci RAM są warte do 120 dolarów.

Jako bonus, Samsung oferuje dodatek za 99 dolarów dla Galaxy Watch 6, jeśli kupisz urządzenie z serii Tab S9. Oznacza to rabat w wysokości 250 dolarów na smartwatch.

Dzięki wszystkim wymianom i zniżkom możesz kupić w pełni obciążony Galaxy Tab S9 Ultra za jedyne 519 dolarów, czyli mniej niż pierwotna cena wynosząca 1,619 dolarów.

Nie przegap tych wspaniałych ofert i promocji. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij poniższy link.

Źródła:

– Link do oferty Samsung Galaxy Tab S9