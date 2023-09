Apple współpracuje z Samsungiem w zakresie paneli OLED w iPhone'ach z serii 15

Według ostatnich doniesień Apple będzie polegać na Samsungu w zakresie dostarczenia większości paneli OLED do nadchodzącej serii iPhone’ów 15. Decyzja ta zapadła po tym, jak panele OLED firmy BOE nie przeszły testu kontroli jakości przeprowadzonego przez Apple, co skłoniło amerykańską firmę do zwrócenia się do swojego koreańskiego partnera.

Pierwotnie LG i Samsung miały dostarczać wyświetlacze LTPO OLED dla iPhone'a 15 Pro i 15 Pro Max, natomiast BOE miało dostarczać panele dla ekranów LTPS OLED w iPhone'ach 15 i iPhone'ach 15 Plus. Apple stwierdził jednak, że produkty BOE nie spełniają ich wymagań, co skłoniło firmę do zmiany przydziału zamówień w ostatniej chwili. Plotki sugerowały, że BOE miało problemy z dziurkami w czytniku Face ID, co doprowadziło do decyzji Apple o zmianie przydziału zamówień.

Jeśli BOE uda się ostatecznie rozwiązać te problemy, być może nadal otrzyma część zamówień na jednostki, które mają zostać wyprodukowane w 2024 roku. Nie jest jednak jasne, czy BOE będzie w stanie spełnić standardy Apple.

Apple zaprezentuje urządzenia iPhone 15 dzisiaj o 10:15 czasu PDT, a widzowie będą mogli transmitować na żywo. Oto, czego możemy się spodziewać po standardowych telefonach iPhone XNUMX i wariantach Pro.

Definicje:

– OLED: Organiczna dioda elektroluminescencyjna, technologia wyświetlania zapewniająca żywe kolory i głęboką czerń poprzez emisję światła bezpośrednio z poszczególnych pikseli.

– LTPO: niskotemperaturowy tlenek polikrystaliczny, wersja technologii tranzystorów cienkowarstwowych (TFT), która pozwala na lepszą wydajność energetyczną i zmienną częstotliwość odświeżania wyświetlaczy.

– LTPS: niskotemperaturowy polikrzem, materiał półprzewodnikowy stosowany w niektórych panelach wyświetlaczy w celu poprawy jakości obrazu i zmniejszenia zużycia energii.

– Face ID: technologia rozpoznawania twarzy firmy Apple używana do bezpiecznego uwierzytelniania na urządzeniach.

