Jesienna wyprzedaż Samsunga: Galaxy Watch 6 za 100 dolarów przy zakupie nowego telefonu

Samsung oferuje obecnie kuszącą ofertę w ramach jesiennej wyprzedaży. Klienci mogą kupić Samsung Galaxy Watch 6 za jedyne 100 dolarów przy zakupie nowego telefonu. Telefony objęte tym pakietem obejmują Samsung Galaxy S23 Ultra i Samsung Galaxy Z Fold 5.

Samsung Galaxy Watch 6, który miał swoją premierę w sierpniu w cenie początkowej 300 dolarów, jest teraz dostępny w ramach tej oferty po znacznie obniżonej cenie 100 dolarów. Ta oferta to świetna okazja dla tych, którzy rozważają zakup smartwatcha wraz z nowym telefonem. Oszczędności będą się różnić w zależności od wielkości zegarka i wyboru pomiędzy opcjami łączności Bluetooth lub LTE.

W przypadku podstawowego rozmiaru 40 mm z łącznością Bluetooth cena w pakiecie wynosi 100 USD. Aktualizacja do opcji 44 mm będzie kosztować 110 dolarów, w porównaniu z pierwotną ceną 330 dolarów. Po stronie LTE warianty 40 mm i 44 mm są dostępne w cenie odpowiednio 120 i 130 dolarów. Najwyższą wersję zegarka, której cena detaliczna wynosi 330 dolarów, można teraz kupić za 130 dolarów, co oznacza oszczędność 250 dolarów.

Jeśli smartwatch nie jest dla Ciebie interesujący, klienci mają również możliwość zakupu Galaxy Buds 2 Pro po obniżonej cenie 50 dolarów, co oznacza oszczędność 130 dolarów przy zakupie telefonu. Te bezprzewodowe słuchawki douszne są dostępne w kolorze białym, fioletowym i grafitowym.

Alternatywnie klienci mogą dodać Galaxy Tab S9 do swojej kolekcji Androida. Dzięki tej ofercie mogą zaoszczędzić nawet 230 dolarów na beżowym tablecie o pojemności 256 GB. Pierwotna cena tabletu to 920 dolarów, ale w tej ofercie będzie on kosztował jedynie 690 dolarów, pod warunkiem, że zakup obejmuje Galaxy S23 Ultra.

Jesienna wyprzedaż firmy Samsung zapewnia klientom ekscytujące możliwości zaoszczędzenia na różnych produktach firmy Samsung. Niezależnie od tego, czy jest to nowy telefon, smartwatch, bezprzewodowe słuchawki douszne czy tablet, dostępne są zniżki dla każdego. Nie przegap tych atrakcyjnych ofert.

