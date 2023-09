Plotki o Nintendo Switch 2: Demo Breath of the Wild pokazało lepszą grafikę i lepsze czasy ładowania

Ostatnio krążą pogłoski o kolejnej konsoli Nintendo, wstępnie nazwanej „Switch 2”. Według doniesień Eurogamer i VGC wybrani deweloperzy mieli okazję zaprezentować wersję demonstracyjną konsoli podczas targów Gamescom 2023. Demo zawierało ulepszoną wersję The Legend of Zelda: Breath of the Wild, choć nie podano wówczas szczegółów dotyczących ulepszeń.

Z niedawnego podcastu Nate the Hate wyszły nowe szczegóły. Gospodarz twierdził, że demo technologiczne na Gamescom pokazało Breath of the Wild działające w rozdzielczości 4K i 60 klatkach na sekundę, a zauważalną poprawą było wyeliminowanie czasów ładowania. Należy wyjaśnić, że pogłoski te nie oznaczają, że tytuł premierowy na Switcha zostanie ponownie wydany na kolejnym sprzęcie. Wykorzystano go raczej do zademonstrowania postępu technicznego następcy.

Istnieją również twierdzenia, że ​​demo technologiczne wykorzystywało DLSS 3.5, technologię Nvidii zwiększającą skalowanie sztucznej inteligencji w czasie rzeczywistym. Nie jest jednak pewne, czy w wersji demonstracyjnej wykorzystano pełny zestaw funkcji wersji 3.5, np. generowanie klatek. Włączenie DLSS było tematem spekulacji w przypadku następcy Switcha od kilku lat, a wzmianka o wersji 3.5 jest z pewnością intrygująca.

Podczas rozmowy podcastowej gospodarz wspomniał, że możliwą datą jest marzec 2024 r., chociaż nie było jasne, czy odnosi się to do daty ujawnienia, czy premiery. Poprzednie plotki z początku tego roku sugerowały premierę Switcha 2024 pod koniec 2 roku.

Warto zaznaczyć, że pogłoski te nie są obecnie oficjalnie potwierdzone przez Nintendo. Informacje opierają się na źródłach i pogłoskach. Ponadto, jeśli te specyfikacje są dokładne, należy wziąć pod uwagę, że prezentacja technologiczna wyświetlona na targach Gamescom niekoniecznie odzwierciedla funkcje ostatecznej konsoli.

W miarę jak krążą te plotki, ekscytujące jest rozważanie możliwości ulepszonej wersji Breath of the Wild na „Switch 2”. Dopóki jednak Nintendo nie wyda oficjalnych zapowiedzi, pogłoski te należy traktować z przymrużeniem oka.

