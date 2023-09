Apple ogłasza najważniejsze tytuły gier, które trafią na iPhone'a

By

Niedawne wydarzenie Apple dotyczące iPhone'a pokazało ekscytujące wieści dla graczy, ponieważ gigant technologiczny ogłosił, że duże tytuły, takie jak remake Resident Evil 4, Resident Evil Village, Death Stranding, Assassin's Creed Mirage i The Division Resurgence, będą dostępne na iPhone'a 15 Pro jeszcze w tym roku i na początku 2024 r.

Dzięki rozwojowi gier w chmurze możliwe jest teraz granie w gry komputerowe i konsolowe na urządzeniach mobilnych. Ponieważ jednak te gry są przesyłane strumieniowo do telefonu, gracze są zależni od szybkości Internetu, aby zapewnić płynną rozgrywkę. Nowsze krzemy firmy Apple, takie jak chipy z serii M1 i M2, sprawiły, że gra na laptopach Apple stała się bardziej realna, a firma już wcześniej zademonstrowała swoje możliwości podczas przemówień. Jednak twórcy gier wahali się, czy przyjąć twierdzenia Apple dotyczące obsługi graczy na komputerach Mac. Z drugiej strony iPhone ma dużą bazę użytkowników, którzy aktywnie grają w gry, co czyni go atrakcyjną platformą dla wydań AAA.

Nadchodząca dostępność głównych tytułów, takich jak Assassin's Creed Mirage, która ukaże się na konsolach i komputerach PC 5 października, na iPhone'a na początku 2024 roku, jest znaczącym kamieniem milowym. Dzięki urządzeniom peryferyjnym, takim jak kontroler Kishi firmy Razer, który poprawia wrażenia z gry na urządzeniach mobilnych, gracze będą mogli bezproblemowo cieszyć się grami na swoich telefonach. Premiera gier Resident Evil i Death Stranding planowana jest także na iPhone'a 15 Pro i Pro Max jeszcze w tym roku.

Ogólnie rzecz biorąc, ogłoszenie Apple stanowi ważny krok w kierunku przeniesienia wrażeń z gier na konsole i komputery PC na urządzenia mobilne. Wraz ze wzrostem zainteresowania grami na smartfonach, gracze mogą nie mogą się doczekać nie tylko zwykłych gier mobilnych, ale także wysokiej jakości gier AAA na swoich iPhone'ach.

