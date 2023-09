Xiaomi wprowadzi na rynek serię Redmi Note 13 Pro z aparatem 200 MP i nowym chipsetem MediaTek

By

Chiński producent smartfonów Xiaomi zamierza rozszerzyć swoją niedrogą submarkę Redmi wraz z nadchodzącą serią Redmi Note 13 Pro. Firma ogłosiła niedawno na Weibo, że okno premiery nowych smartfonów w Chinach nastąpi jeszcze w tym miesiącu. Seria Redmi Note 13 Pro będzie obejmować dwa modele: Redmi Note 13 Pro i Redmi Note 13 Pro+.

Jedną z głównych zalet tych urządzeń jest ich główny czujnik o rozdzielczości 200 MP, zapewniający użytkownikom możliwości fotografowania w wysokiej rozdzielczości. Dodatkowo modele Redmi Note 13 Pro będą wyposażone w nowy chipset MediaTek, oferujący zwiększoną wydajność i efektywność.

Oczekuje się, że model Redmi Note 13 Pro+ będzie wyposażony w dostosowany do potrzeb czujnik aparatu Samsung ISOCELL, który zapewnia lepszą jakość zdjęć. Sensor ten jest podobny do tego zastosowanego w Redmi Note 12 Pro+ 5G.

Według strony TENAA oba smartfony będą wyposażone w 6.67-calowy wyświetlacz OLED i obsługują łączność 5G. Redmi Note 13 Pro+ prawdopodobnie zaoferuje do 18 GB pamięci RAM, natomiast Redmi Note 13 Pro może mieć aż do 16 GB pamięci RAM.

Xiaomi potwierdziło już, że linia Redmi Note 13 Pro będzie wyposażona w tylny aparat o rozdzielczości 200 MP. Droższy wariant Pro+ będzie zasilany nowym chipsetem MediaTek Dimensity 4-Ultra wykonanym w procesie technologicznym 7200 nm, co stanowi ulepszenie w stosunku do zwykłego Dimensity 7200 spotykanego w innych smartfonach. Oczekuje się, że oba urządzenia będą wyposażone w aparat do selfie o rozdzielczości 16 MP.

Jeśli chodzi o pojemność baterii, mówi się, że Redmi Note 13 Pro będzie miał baterię o pojemności 4,880 mAh, podczas gdy Redmi Note 13 Pro+ będzie wyposażony w nieco większą baterię o pojemności 5,020 mAh.

Celem serii Redmi Note 13 Pro firmy Xiaomi jest zapewnienie użytkownikom zaawansowanych możliwości aparatu i dużej wydajności w przystępnej cenie. Wraz ze zbliżającą się premierą w Chinach konsumenci mogą spodziewać się imponującej linii smartfonów podmarki Xiaomi Redmi.

